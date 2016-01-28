​Акцент на пищепром

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Рустам АЛМАЗОВ, Алматы

Поскольку мегаполис не имеет возможности заниматься растениеводством и животноводством в промышленных масштабах, основной акцент в работе профильных служб акимата будет сделан на поддержку перерабатывающей промышленнос­ти и продовольственной торгово-логистической сис­темы. В 2016 году планируется модернизация 24 действующих и открытие 10 предприятий пищевой промышленности. Объем инвестиций в отрасль составит свыше 9 млрд тенге.

Важным инструментом государственной поддерж­ки в развитии пищевой промышленнос­ти выступает система субсидирования агропромышленного комплекса, которая в 2015 году была существенно реформирована. Так, с 1 января 2016 года средства по субсидированию на растение­водство будут перенаправлены на инвестиционные субсидии, связанные с капитальными затратами субъектов агропромышленного комплекса, а также на субсидии части вознаграждения по кредитам и лизингу.

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