Акцент на пренатальную диагностику

С начала года больше половины сложных операций при пороках сердца, проведенных несовершеннолетним, сделали малышам до года. Об одном из недавних случаев рассказали в Национальном научном цент­ре развития здравоохранения им. С. Каирбековой.

Фото: ННЦРЗ им. С. Каирбековой

Сестры-близнецы Наргиз и Томирис родились раньше срока – на 34-й неделе беремен­ности. Еще во втором триместре на УЗИ у обеих девочек обнаружили коарктацию аорты – врожденный порок серд­ца, при котором сужен участок главной артерии. Из-за маленького веса сестер в Астану доставляли по очереди санавиацией.

– Старшую дочку оперировать отправили сразу на самолете. Операцию ей сделали 28 авгус­та. Младшая была маловесной, поэтому ее доставили в Астану позже, 23 сентября. Я очень благодарна врачам, особенно Дмитрию Валерьевичу Горбунову, он успешно прооперировал моих девочек, – поделилась мама близняшек Анаргуль Махамбетова.

Некоторые врожденные пороки серд­ца требуют немедленной хирургической помощи. Это критические состояния, среди которых – аномальное соединение легочных вен, транспозиция магистральных сосудов и перерыв дуги аорты. Оперируют и редкий врожденный порок серд­ца, при котором часть главной артерии не сформирована и кровоток нарушается. Такие операции проводят новорожденным в первые 28 дней жизни.

– В нашем центре выполняют­ поч­ти 98 процентов видов оперативной коррекции, которые требуются малышам с врожденными пороками сердца. В среднем проводим около 450 операций в год. В 2023-м, к примеру, среди наших пациентов было 99 новорожденных до 28 дней, – уточняет детский кардиохирург Центра сердца Галымжан Утегенов.

По словам врача, важное изменение последних лет – возможность раньше выявлять порок и заранее планировать лечение. Сами же хирургичес­кие технологии применялись и десять лет назад. Сейчас особое внимание уделяют пренатальной диагностике.

– Если мы заранее знаем, что у ребенка критический порок, можно спланировать роды в специализированном цент­ре. Тогда не придется после рождения перевозить малыша, например, санитарной авиацией из Актау. Помощь окажут быстрее там, где к этому уже готовы, – объяс­няет кардиохирург.

После операций дети во многих случаях смогут расти и развиваться наравне со сверстниками. Это зависит от вида порока, состояния ребенка и наличия других заболеваний.

– Например, дети с некоторыми дефектами перегородок после радикаль­ной коррекции могут вести обычную жизнь, учиться и общаться со сверст­никами. Но важно учитывать исходное состояние новорож­денного, его неврологический статус и здоровье других органов, – отмечает Галымжан Утегенов.

Гражданам Казахстана такая хирургическая помощь при наличии показаний оказывается в рамках гарантированного объе­ма бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

На момент разговора старшая из близняшек находилась вместе с мамой в палате, младшая оставалась в реанимации после успешно проведенной операции.

– Хочу сказать мамам, чьим детям поставили такой диагноз: не бойтесь, здесь очень хорошие врачи. Мы идем на поправку и ждем выписки, – сказала мама сестер.

По данным Национального научного центра развития здравоохранения им. С. Каирбековой, за первое полугодие 2026-го в Казахстане провели 110 сложных операций детям при врож­денных пороках сердца. 59 из них – малышам младше года.