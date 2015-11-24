​Акцент на превентивных мерах

Как сообщила пресс-служба ведомства, выступая на совещании, заместитель председателя агентства Алик Шпекбаев отметил, что благодаря политической воле Главы государства в Казахстане создана институциональная основа для проведения эффективной антикоррупционной политики. В частности, важную роль призван сыграть подписанный Президентом РК Закон «О противодействии коррупции», который регулирует общественные отношения в данной сфере. Теперь акцент делается на превентивных мерах.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся применения Кодекса РК об административных правонарушениях и внесения представлений по устранению обстоятельств, способствующих совершению уголовного правонарушения, в государственные органы.

Цель рассматриваемых вопросов – разъяснение превентивного характера административной ответственности и выработка предложений по дальнейшему совершенствованию этой работы. Ведь административная ответственность предупреждает совершение более тяжкого общественно опасного деяния – преступления.

Проводимая агентством работа по внесению представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, также нацелена на профилактику коррупции и соблюдение законности в целом. Теперь к данной работе будут активно привлекаться представители средств массовой информации, партии «Нур Отан», неправительственные организации и бизнес-сообщества.

Алик Шпекбаев подчеркнул, что приоритетная задача агентства и его территориальных под­разделений – предупреждение и пресечение фактов системной коррупции, защита прав граж­дан и субъектов предпринимательства.