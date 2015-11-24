​Акцент на превентивных мерах

Свежий выпуск
446
Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба ведомства, выступая на совещании, заместитель председателя агентства Алик Шпекбаев отметил, что благодаря политической воле Главы государства в Казахстане создана институциональная основа для проведения эффективной антикоррупционной политики. В частности, важную роль призван сыграть подписанный Президентом РК Закон «О противодействии коррупции», который регулирует общественные отношения в данной сфере. Теперь акцент делается на превентивных мерах.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся применения Кодекса РК об административных правонарушениях и внесения представлений по устранению обстоятельств, способствующих совершению уголовного правонарушения, в государственные органы.
Цель рассматриваемых вопросов – разъяснение превентивного характера административной ответственности и выработка предложений по дальнейшему совершенствованию этой работы. Ведь административная ответственность предупреждает совершение более тяжкого общественно опасного деяния – преступления.
Проводимая агентством работа по внесению представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, также нацелена на профилактику коррупции и соблюдение законности в целом. Теперь к данной работе будут активно привлекаться представители средств массовой информации, партии «Нур Отан», неправительственные организации и бизнес-сообщества.
Алик Шпекбаев подчеркнул, что приоритетная задача агентства и его территориальных под­разделений – предупреждение и пресечение фактов системной коррупции, защита прав граж­дан и субъектов предпринимательства.

Популярное

Все
Посвящается поэту и гражданину
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
Казахстан – не проходной двор
Что связывает Пушкина с областью Абай?
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Отечественные инвесторы намерены соединить «Шымбулак» и «Ой-Карагай» канатной дорогой
Экспонаты ожили
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы первого министра обороны Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
«Тайник-KZ» стал брендом
Служил профессии, чтил силу слова
Фундамент языка закладывается с колыбели
Сначала отремонтируют, потом снесут?
Народный губернатор всегда помнил о своих корнях
Мужская и женская сборные Казахстана стали победителями международного турнира Elorda Cup
Палитра цвета и настроений
В Алматинской области усилили борьбу с нелегальными застройщиками
Первооткрыватель и звезда первой величины в науке
Если манкуртом стал бизнесмен
Солнце заряжает смартфон
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Будущее – за казахским языком
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Ни проехать, ни пройти
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Одно громкое «доколе»?
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

Контрафактная продукция изымается из оборота
Иностранцы 3 126 раз нарушали миграционное законодательство
Копилка олимпийских лицензий пополнилась
Солнце заряжает смартфон

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]