Политика

Акцент – на приоритетах

Открывая брифинг, Б. Сагинтаев напомнил, что на 19–21 мая запланированы государственный визит Президента страны ­Нурсултана Назарбаева в КНР и его участие в 4-м саммите СВМДА, в ходе которого планируется проведение переговоров с главой КНР и подписание двусторонних документов.

– Программа повестки включает участие Главы государства совместно с китайским коллегой в церемонии дистанционного запуска строительства морского терминала в порту Ляньюньган. В настоящее время ведется работа по ряду совместных проектов в нефтегазовой, энергетической, горно-металлургической и транс­портной сферах, – сообщил первый вице-премьер.

Это будет последовательный шаг к развитию экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем, которое находит свое подтверждение в реальных показателях. Речь в том числе идет и об инвестиционных проектах, реализуемых совместно с КНР. К примеру, по линии нацхолдинга «Байтерек» планируется также подписание рамочного соглашения о сотрудничестве между АО «Банк развития Казахстана» и Китайской корпорацией страхования кредитов на сумму до 400 млн. долларов.

– Сотрудничество Казахстана с КНР в нефтегазовой отрасли развивается динамично. Создана значительная база, заключено соглашение о строительстве газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, решен вопрос по финансированию 2-го этапа проекта, а также начато строительство второй очереди нефтепровода Казахстан – Китай, – проинформировал Бакытжан Сагинтаев, сделав акцент и на сфере трансграничных водотоков.

– В продолжение тесного сотрудничества между сторонами имеются договоренности о строительстве водораспределительного сооружения на реке Улкен ласты. В целях равноправного использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек со следующего года планируется подписание межправительственного соглашения о вододелении по 24 трансграничным рекам, – отметил первый вице-премьер.

Не менее важным направлением в сотрудничестве было названо укрепление казахстанского экспорта на территории КНР. 

В этом плане с китайской стороной проведены переговоры по предоставлению специальных железнодорожных тарифов для поставки казахстанского угля в южные регионы Китая в планируемом объеме от 1 млн. тонн и более, а также поставок ферросплавов. Достигнута договоренность о подписании Соглашения о культурно-гуманитарном сотрудничестве, продолжении взаимодействия по обучению казахстанских студентов в Китае, совместном проведении Дней культуры, а также организации года туризма Китая в Казахстане в 2017 году. Помимо этого китайская сторона выразила готовность оказать всяческую поддержку казахстанской стороне в проведении ЭКСПО-2017.

Вчера на заседании Правительства также был одобрен проект Закона «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества», а также изменения в ряд законодательных актов в связи с легализацией имущества. Об этом на брифинге рассказал Бахыт Султанов.

– Согласно документу, легализации подлежат деньги, ценные бумаги и доля участия в уставном капитале юридического лица. К объектам легализации также относятся строения, соответствующие целевому назначению принадлежащих на праве собственности субъектам легализации земельных участков, на которых они расположены, и строительным нормам и правилам, а также строения, оформленные на ненадлежащее лицо. Легализации также подлежит недвижимое имущество, находящееся за пределами РК.

Министр пояснил, что не подлежит легализации имущество, полученное в результате отдельных преступлений, включая преступление против личности, конституционных и иных прав и свобод человека, основ конституционного строя и безопасности государства, а также в результате совершения коррупционных и иных правонарушений и преступлений против интересов государственной службы.

Об основных положениях проекта Доклада о конкурентоспособности Казахстана в 2013 году, содержащего анализ международных рейтингов, доложил на встрече с журналистами Е. Досаев. По приведенным им итогам мониторинга, в частности Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума, Казахстан улучшил свою позицию и занял 50-е место из 148 стран.

Кроме того, в рейтинге Всемирного Банка Doing Business наша страна заняла 50-е место среди 189 стран, улучшив свои позиции на 3 пункта. В основном это произошло за счет сокращения времени регистрации компаний в Центрах обслуживания населения, а также благодаря внедрению ускоренной процедуры регистрации собственности. Казахстан вошел и в 20 лидеров по регистрации собственности и уровню налогообложения.

Касаясь вопросов двустороннего сотрудничества с КНР, Рапиль Жошыбаев отметил, что Казахстан и в дальнейшем намерен углублять тесные добрососедские отношения со стратегическим партнером.

Гуляим ТУЛЕШЕВА

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