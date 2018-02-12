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​Акцент на профессионалов
Наталия Акопян

В ее работе приняли участие депутаты Мажилиса, ответственные работники центральных и местных исполнительных органов, директора организаций технического и профессионального образования, НПП «Атамекен», работодатели. Перед началом гости побывали на экскурсии, где ознакомились с техническим оснащением, лабораториями и мастерскими колледжа.

Открыла встречу председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Гульнар Иксанова. Она акцентировала внимание на вопросе о том, каким образом наше общество должно достигать высоких и устойчивых социально-экономических результатов в условиях глобальной нестабильности. Так, было отмечено, что производительный труд – главный антикризисный инструмент экономического роста, а человеческий капитал – прежде всего ключевой фактор в развитии производственных отношений и производительных сил.

Одной из проблем, возникаю­щих в результате преобразования экономических отношений, названа необеспеченность реального сектора экономики квалифицированными кадрами. Председатель комитета отметила некоторые причины, ставшие катализаторами ее развития.

– Экономически активное население составляет 45% от общего числа граждан, а молодежь в этой доле занимает всего 25%. Социологи, экономисты, эксперты говорят о том, что рост трудовых ресурсов происходит за счет доли работников старше 55 лет. Второй фактор – это несоответствие предложения рабочей силы потребностям и низкий уровень трудовых ресурсов. Третий – региональный дисбаланс – в северных регионах снижается доля трудоспособного населения, а в южных – увеличивается. Четвертый – это диспропорция самих сфер экономики. Доля услуг в ВВП составляет более 50%. Отсюда и пятое – различие в экономических условиях, что приводит к дифференциации оплаты труда в различных секторах экономики, – объяснила Гульнар Иксанова.

Затронут еще один фактор – социально-психологический. Снижается привлекательность рабочих профессий. Преодолеть связанные с этим вопросы, по ее мнению, можно с помощью ускоренной технологической модернизации экономики, озвученной в Послании Президента. Преодоление этих вызовов означает не только получение студентами знаний, но и достижение высокого уровня компетентности, навыков, позволяющих мобильно ориентироваться в инновационных технологических процессах. Участники конференции согласились с мнением председателя о том, что государству необходима полноценная национальная система квалификации (НСК).

– Речь идет о системе, а не просто о различных профстандартах. Это категорирование, преемственность, подъем от низшего к высшему звену. Также необходимо, чтобы в НСК отражалось все, что связано с требованиями работодателя к профессии, квалификациям: должно быть четкое и исчерпывающее формализованное описание квалификаций по той или иной профессии, – отметила Гульнар Иксанова.

Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» ­Эльдар Жумагазиев в своем док­ладе привел пример опыта Турции – у них подготовлено и внедрено более 2 тыс. профстандартов. Их разработкой зани­мается государственная организация, работающая с Министерством труда: выделяются госсредства, привлекаются эксперты с рынка. Комиссия из 21 человека выслушивает мнение всех сторон – вузов, колледжей, рынка, работодателей – по конкретному профстандарту и в течение полутора месяцев ­утверждает его.

– У нас 2 миллиона самозанятых, чуть больше миллиона людей, которые не имеют никакого образования после школы, 21 тысяча школьников ежегодно не поступает на учебу после окончания школы, не трудоустраи­вается. Это говорит о том, что нет реального анализа востребованных профессий, – подчеркнул Эльдар Жумагазиев.

В ходе конференции состоялся обмен мнениями, были обсуждены актуальные вопросы технического и профессионального образования, механизмов финансирования государственного образовательного заказа. Подводя итоги, Гульнар Иксанова отметила: чтобы готовить высококвалифицированные кадры, нужно связать все логические звенья от потребности рынка до предложения, от интересов работодателя до адекватного реагирования на вызовы образовательной системы.

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