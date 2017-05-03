​Акцент на прозрачность

О современных подходах к работе национального института развития проинформировал председатель правления БРК Болат Жамишев на пресс-конференции в СЦК. Новая кредитная политика привела к тому, что банк снизил порог финансирования инвестпроектов с 30 млн долларов до 7 млрд тенге, для пищевой отрасли – с 10 млн долларов до 3 млрд тенге, экспортных операций – с 5 млн долларов до 1 млрд тенге.
Акцент сделан на информационную прозрачность. Многие ранее недоступные данные о проектах и условиях финансирования можно узнать на сайте банка.
По итогам четырех месяцев текущего года БРК одобрены к финансированию 6 проектов на общую сумму займов 346 млрд тенге, среди которых такие значимые, как модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ, реконструкция пассажирского терминала международного аэропорта Астаны. На этапе банковской экспертизы находятся два проекта в пищепроме и нефтепереработке.
В 2017 году банк планирует профинансировать проекты на общую сумму около 350 млрд тенге.
Отвечая на вопросы журналистов, Болат Жамишев рассказал, что скоро будет известен новый подрядчик по проекту строительства стекольного завода в Кызылординской области. Относительно прогнозов по поведению тенге глава БРК ответил, что каких-либо ожиданий резкого изменения динамики обменного курса не видит.