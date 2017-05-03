​Акцент на прозрачность

О современных подходах к работе национального института развития проинформировал председатель правления БРК Болат Жамишев на пресс-конференции в СЦК. Новая кредитная политика привела к тому, что банк снизил порог финансирования инвестпроектов с 30 млн долларов до 7 млрд тенге, для пищевой отрасли – с 10 млн долларов до 3 млрд тенге, экспортных операций – с 5 млн долларов до 1 млрд тенге.

Акцент сделан на информационную прозрачность. Многие ранее недоступные данные о проектах и условиях финансирования можно узнать на сайте банка.

По итогам четырех месяцев текущего года БРК одобрены к финансированию 6 проектов на общую сумму займов 346 млрд тенге, среди которых такие значимые, как модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ, реконструкция пассажирского терминала международного аэропорта Астаны. На этапе банковской экспертизы находятся два проекта в пищепроме и неф­тепереработке.

В 2017 году банк планирует профинансировать проекты на общую сумму около 350 млрд тенге.

Отвечая на вопросы журналис­тов, Болат Жамишев рассказал, что скоро будет известен новый подрядчик по проекту строительства стекольного завода в Кызылординской области. Относительно прогнозов по поведению тенге глава БРК ответил, что каких-либо ожиданий резкого изменения динамики обменного курса не видит.