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Акцент – на реальные проблемы
Адина Нурберген

Пересмотреть план мероприятий в рамках Года детей и направлять средства преимущественно на решение системных проблем призвали депутаты Мажилиса от партии «AMANAT».

Принятый Правительством План мероприятий по проведению Года детей стал одной из тем обсуждения на пресс-конференции в центральном аппарате партии. Как отметила депутат Динара Закиева, на его реализацию предусмотрено 48,3 млрд тенге, из которых 16,7 млрд выделяется из рес­публиканского бюджета.

– План в основном состоит из творческих конкурсов, сборов. Отдельным пунктом в нем значится открытие сезона летнего отдыха в детских лагерях, – рассказала Динара Закиева. – Но почему-то в документе не предусмотрено направление средств на решение системных вопросов, например, на обеспечение бесплатного проезда для детей в общественном транспорте, бесплатных обедов в школах.

Региональные планы по Году детей, по словам депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева, производят «удручающее впечатление». Лишь в нескольких регионах предусмотрено открытие кабинетов инклюзии для полноценного включения в образовательный процесс и в общественную жизнь детей с инвалидностью.

Также в планах по регионам лишь единичными «проблес­ками» стали открытие физкультурно-оздоровительных центров, кружков и секций, центров поддержки детей с аутиз­мом, организаций, направленных на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на защиту детей от домашнего насилия...

– Доля существенных мероприятий в этих планах не превышает 35%, а большинство – это «премьера сказки», новогодние елки, дистанционные чемпионаты и прочее, – возмутился Елнур Бейсенбаев.

На наболевших вопросах в сфере защиты прав детей с инвалидностью остановилась отдельно Динара Закиева. Она особо отметила случаи жестокого обращения с маленькими воспитанниками медико-социальных учреждений (МСУ).

– Еще в 2020 году в ходе поез­док по регионам мы выявили множественные факты нарушений и жестокого обращения в МСУ, – рассказала она. – Элементарно в расписании указаны мероприятия, а дети на самом деле в это время находятся в комнатах. Мы проверяли хронометраж на камерах наблюдения, их выводили из комнат всего на 2 часа. Или, например, девочка 3 дня подряд с 6.40 утра до 20.00 вечера находилась в одном углу комнаты, просто стояла там в ходунках, и ею никто не занимался.

За два года, по ее словам, ситуация существенно не улучшилась. Депутат указала на 3 причины. Первая – низкая квалификация кадров.

– Когда мы в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева организовали обу­чение для 200 сотрудников МСУ во всех регионах, очень многие из них сами говорили о том, как важно им было получить знания и навыки. Они иногда не могут справиться с определенным поведением детей, не знают, как подойти к ребенку, как правильно осуществлять уход за ним. Постоянное обучение очень важно, – считает депутат.

Второй вопрос, по ее словам, – это зарплаты сотрудников медико-социальных учреждений, которые даже после повышения на 50% трудно назвать достойной оплатой труда. И третья причина – отсутствие должного контроля работы МСУ со стороны местных управлений социальной защиты.

Помимо этого, депутаты на пресс-конференции рассказали о том, какие меры планируется принять для улучшения качества жизни людей с инвалидностью. Елнур Бейсенбаев проинформировал о том, что соответствующий законопроект уже одобрен Мажилисом в первом чтении. В нем заложены, в частности, нормы о предоставлении одному из родителей, сопровождающих ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, возмещения стоимости расходов на проживание и питание.

По предварительным расчетам, в течение трех лет на санаторно-курортное лечение вместе с родителями или законными представителями выедут не менее 62 тыс. детей. Также в законопроекте преду­сматривается заочная форма установления инвалидности, требования к таксопаркам иметь один полностью приспособленный для лиц с инвалидностью автомобиль на 10 машин такси, а не на 30, как в действующих нормативах.

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