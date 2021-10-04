Акцент на речное судоходство

Стороны обсудили актуальные вопросы приграничного сотрудничества двух стран в торгово-экономической, промышленной кооперации, АПК, энергетической, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам развития речного судоходства на трансграничной реке Иртыш.

Объем грузоперевозок по реке между Павлодаром и Омском к 2025 году планируется увеличить в 4 раза и довести до 1 млн тонн в год. Проводимый капитальный ремонт Бухтарминского, Усть-Каменогорского и Шульбинского судоходных шлюзов будет способствовать открытию сквозного судоходства по всему Иртышу и в перспективе – организации мультимодального сообщения с КНР.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, Казахстан является крупнейшим торгово-экономическим партнером Омской области РФ. Товарооборот за январь – июль текущего года составил 192,3 млн долларов, что на 26,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.