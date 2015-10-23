Свежий выпуск Акцент на регионы Юрий ЛИ, Кызылординская область

В Кызылорде, в Ситуационном центре областного акимата, под председательством Аскара Мырзахметова и председателя областного филиала партии «Нур Отан» – акима области Крымбека Кушербаева состоялось заседание регионального партийного актива. В нем приняли участие ответственные работники филиала партии, члены фракции «Нур Отан» областного маслихата, руководители экс­пертных групп, ветераны партии и активисты молодежного крыла «Жас Отан». Были использованы и технические возможности Ситуационного центра, позволившие организовать онлайн-видеоконференцию для членов первичных партийных организаций по всему региону.

На встрече А. Мырзахметов рассказал о проделанной работе в центральном аппарате и регио­нальных филиалах «Нур Отана» за последние месяцы. Он отметил, что для усиления филиалов была проведена оптимизация штатного расписания центрального аппарата, благодаря которой удалось увеличить количество работников в регионах на 43%, или на 358 человек. Кроме того, за счет экономии расходов центрального аппарата предусмотрены средства для привлечения еще 134 внештатных сотрудников в филиалы партии. Напомнил он и о принятых мерах по укреплению материально-технической и методической базы первичных партийных организаций.

После увеличения кадрового потенциала филиалов руководство партии намерено усилить ответственность региональных парт­организаций. Как выяснилось, для этого уже разработаны единые целевые индикаторы, в рамках которых будут оцениваться результаты деятельности. Принято решение и о ежемесячных поездках инспекторов центрального аппарата в регионы для проведения анализа на местах. По словам А. Мырзахметова, для повышения качества работы партии разрабатываются 27 рег­ламентирующих документов. В частности, идет разработка рег­ламентов по принятию критериев отбора кандидатов от «Нур Ота­на» в депутаты маслихатов, по мониторингу общественно-политичес­кой ситуации и кадровому резерву. Прорабатываются и типовые регламенты работы бюро политсоветов филиалов и возможности сокращения документооборота.

Разговор также коснулся реализации пяти институциональных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов». Особое внимание было уделено усилению конт­роля за эффективностью реализации государственных программ, целевому расходованию бюджетных средств в регионах. Под пристальный конт­роль возьмет партия и реализацию программы «Нұрлы жол» на 2015–2016 годы.

Широко обсуждались на встрече вопросы обратной связи с населением, использования в полной мере потенциала депутатов маслихатов всех уровней, избранных от партии «Нур Отан», в решении выявленных региональных проблем, партийной фракции в Мажилисе по совершенствованию законодательства. Как выяснилось, в этом направлении уже ведется работа. В частности, разработаны правила проведения мониторинга общест­венно-политической ситуа­ции. Данная мера позволит более оперативно реагировать на происходящее в регионах.

Большое внимание уделили участники совещания вопросам реализации молодежной политики, усилению антикоррупционного направления деятельности партии. Обсуждалась разрабатываемая новая медиаполитика «Нур Отана», которая укрепит работу главной политической силы страны со СМИ и откроет путь множеству новых проектов.

В рамках рабочей поездки А. Мырзахметов ознакомился с работой ряда производственных объектов и встретился с активис­тами первичных партийных организаций. В частности, посетил строящуюся по госпрограмме «Нұрлы жол» индустриальную зону «Өндіріс» и кызылординский вагоноремонтный завод.

– В стране насчитывается 5 700 первичных партийных организаций – это главная сила «Нур Отана». Необходимо более эффективно использовать этот потенциал партии для оперативного реагирования на возникающие проб­лемы местного населения, – подчеркнул А. Мырзахметов в беседе с сотрудниками завода.

Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» рассказал о важности I республиканского форума первичных партийных организаций, который состоится до конца текущего года.



