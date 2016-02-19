​Акцент на рост и качество

– Я благодарен моим коллегам из Национального банка РК за оказанное доверие, – отметил, комментируя назначение Д. Забелло. – Недавно завершился процесс докапитализации банка. Это говорит о расширении интересов присутствия группы на казахстанском рынке. В ближайшее время банк продолжит свое развитие по ключевым направлениям бизнеса, особый акцент будет сделан на усовершенствовании технологических процессов и улучшении качества обслуживания клиентов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка, комиссией также принято решение утвердить на должность заместителя председателя правления Ирину Туралиеву.