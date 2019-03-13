​Акцент на цифровизацию

В Министерстве обороны под руководством главы ведомства Нурлана Ермекбаева состоялся семинар с руководством местных органов военного управления Республики Казахстан (МОВУ).

Работа семинара, состоявшая­ся в конструктивном русле, позволила обсудить насущные вопросы и проблемы деятельности в рассматриваемой сфере.

Известно, что молодое поколение получает первое впечатление об армии Казахстана с посещения департаментов и управлений по делам обороны, или как раньше было принято говорить – военкоматов. Следовательно, первоочередное значение имеет способность сотрудников МОВУ правильно взаимодействовать с населением, проводить грамотную воспитательно-патриотическую работу. Лейтмотивом должна стать широкая агитация о почете и важности службы в рядах Вооруженных сил Респуб­лики Казахстан.

В этом ключе министр обратил внимание на необходимость повышения качества организа­ционной работы с призывниками и их родителями, потребовав исключить при этом нарекания и жалобы с их стороны. Предупредил о важности соблюдения антикоррупционного законодательства и этики поведения, так как каждый негативный факт подрывает доверие народа к армии.

При этом Нурлан Ермекбаев напомнил, что большая часть вопросов мобилизационной подготовки законодательно возлагается на акиматы, которые должны организовывать и обеспечивать своевременное оповещение и доставку граж­дан, подлежащих призыву, поставку транспортных средств. В организации этой работы с лучшей стороны показывают себя акима­ты Астаны, Алматы и Кызыл­ординской области.

В то же время имеются ухудшения в работе по призыву граж­дан на воинскую службу в Атырауской, Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казах­станской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Отмечено, что это зачастую связано с недостатком должной поддержки со стороны местных исполнительных органов.

Кроме того, подчеркивалось, что при действующих правовых механизмах продолжаются случаи уклонения молодежи от призыва на воинскую службу. В связи с этим предложено рассмот­реть возможность повышения ответственности призывников на законодательном уровне.

В ходе семинара были также выявлены проблемы при оповещении призывников о необходимости явки в местные органы военного управления. Некоторые начальники МОВУ крупных городов и районов отметили, что их сотрудники вынуждены жертвовать личным свободным временем и посвящать дни напролет поиску недоб­росовестных молодых людей, уклоняющихся от призыва по тем или иным причинам.

В целях решения этого вопроса министр в качестве одной из мер предложил внедрить новые способы оповещения призывников, в том числе рассмотреть в рамках программы по «цифровизации армии» возможность использования электронного оповещения в виде рассылок через СМС или популярные социальные сети и мессенджеры.

Предметом серьезных дискуссий стал вопрос профилактики правонарушений в органах военного управления, причем как со стороны сотрудников МОВУ, так и гражданских лиц. Речь шла об имеющих место фактах взяточничества, в том числе путем организации посреднических услуг.

Министр поручил взять этот вопрос на особый контроль и «вывести на чистую воду» долж­ностных лиц и посредников, причастных к незаконным отсрочкам от призыва. Более того, поручено продолжить работу по полному оснащению МОВУ видеокамерами, которые уже показывают хорошие результаты в выявлении правонарушений на местах.

Министр обороны поставил ряд конкретных задач по дальнейшему совершенствованию сис­темы работы местных органов военного управления, в частности качественному проведению весеннего призыва.

Следует отметить, что семинар стал продолжением нового формата деятельности оборонного ведомства по обсуждению актуальных проблем и выработке оптимальных решений с участием военнослужащих соединений, частей и учреждений. Данная площадка позволяет выслушать офицеров, добившихся определенных успехов, изучить их опыт, идеи о том, как в целом улучшить деятельность Вооруженных сил.

Также под руководством главы военного ведомства Нурлана Ермекбаева впервые проведен семинар с должностными лицами, ответственными за материально-техническое обеспечение. Это один из важных видов обеспечения войск, без которого в современных условиях невозможны повседневная деятельность и подготовка казахстанской армии.

Подразделения МТО организуют тесное взаимодействие с органами военного управления и другими государственными органами, национальными компаниями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны, выявляют потребности в ресурсах, а также обеспечивают эффективное использование и хранение материальных средств.

Благодаря Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Республики Казахстан вопросам оснащения армии Казахстана современными образцами вооружения и военной техники уделяется пристальное внимание.

В ходе семинара обсуждены текущее состояние, насущные проблемы материально-технического снабжения войск, выработаны методы повышения эффективности деятельности, а также заслушаны заместители командиров воинских частей по МТО, где проходит апробацию пилотный проект по совершенствованию системы управления МТО тактического звена.

На семинаре акцентировано внимание на вопросах экономизации деятельности Вооруженных сил, эффективности использования выделенных бюджетных средств, рациональном расходовании боеприпасов, горючего и других материальных средств. Поручено эффективно контролировать реализацию мероприятий по оснащению и модернизации вооружения и военной техники, активизировать работу по обеспечению войск новейшим высокотехнологичным вооружением, современными средствами разведки, управления, связи и радиоэлектронной борьбы. Особое внимание уделено медицинскому обеспечению войск.

Отмечено, что действующая система управления материально-техническим обеспечением войск не в полной мере отвечает современным требованиям ввиду слабого внедрения автоматизированных систем управления ресурсами в условиях глобальной цифровизации. В решении этой проблемы особое внимание уделяется планомерной интеграции органов управлений, час­тей и учреждений материально-технического обеспечения по региональному принципу.

Также рассмотрен вопрос подготовки высококвалифицированных офицеров, в том числе младших специалистов служб МТО. Действующему с 2017 года факультету войск материально-технического обеспечения Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы поручено внедрение в учебный процесс новых взглядов и методов развития современной системы МТО.

Подводя итоги семинара, министром обороны поставлен ряд задач, направленных на развитие и совершенствование системы материально-технического обеспечения войск.