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​Акцент на увеличение местного содержания
Серик Кабдулов, Атырау

Глава Правительства побывал на строящемся заводе третьего поколения на месторождении Тенгиз, который возводится в рамках проекта его будущего расширения, осуществляемого силами ТОО «Тенгизшевройл».

На заводе ведутся общестроительные работы, прокладка подземных коммуникаций, монтаж резервуаров, установлены 23 сборные модульные эстакады. Завершена сборка двух газотурбинных генераторов и технологического модуля. На строительной площадке завода задействовано 25 подрядных и субподрядных организаций, занято около 3 300 рабочих и специалистов. Проект намечено завершить в 2022 году.

Премьер-министр также совершил облет месторождения Кашаган и острова D, на котором ведется добыча нефти и ее первичная сепарация с дальнейшей транспортировкой по трубопроводу на завод «Болашак».

В рамках поездки в Атыраускую область глава Правительства РК провел совещание по вопросам развития местного содержания, нефтегазового машиностроения, соблюдения трудового законодательства РК.

Аскар Мамин отметил, что, несмотря на возросшую долю местного содержания в закупках операторов крупных нефтяных проектов, продукция казах­станских машиностроителей все еще используется недостаточно широко.

– Данная ситуация требует принятия действенных мер, в том числе со стороны операторов проектов, – подчеркнул Премьер-министр РК.

Глава Правительства сообщил, что принята «Дорожная карта по развитию машиностроения на 2019–2024 годы», которая преду­сматривает налоговые преференции, финансовую и сырьевую поддержку отраслевых предприятий, а также обеспечение их квалифицированными кадрами.

В ходе совещания министр энергетики РК Канат Бозумбаев проинформировал об итогах анализа 3 крупных проектов неф­тегазовой отрасли на предмет их казахстанского содержания.

– Министерством сформирована рабочая группа по дальнейшему развитию нефтегазового машиностроения с участием 3 операторов (ТШО, КПО, НКОК) и отечественных производителей. Проанализированы закупки всех недропользователей и определен список из 26 видов товаров, разработан план развития машиностроения на 2019–2025 годы на сумму 58 миллиардов тенге, – сообщил министр.

Анализ текущей ситуации показывает, что основным потенциалом развития местного содержания является увеличение его доли в закупках товаров.

– В 2018 году 3 операторами было импортировано товаров на сумму около 245 миллиардов тенге, при этом на закупки местных товаров пришлось лишь 19 миллиардов тенге, или 7,3%. Учитывая, что на остальных проектах уровень местного содержания в товарах составил 38%, а на упомянутые 3 компании приходится до половины объема всех закупок нефтяного сектора республики, в Минэнерго считают, что основной потенциал роста показателей казахстанского содержания, в том числе в товарах машиностроения, сосредоточен в 3 этих проектах, – отметил Канат Бозумбаев.

Одним из резервов частичного замещения импорта министерство видит в локализации производителей продуктов оригинального оборудования. Согласно данным министерства, суммарный прогноз закупа такой продукции 3 операторами на десятилетний период составляет около 1,7 млрд долларов.

На совещании были обсуждены вопросы соблюдения трудового законодательства РК, а именно внедрения недропользователями на предприятиях вертикального контроля в отношении подрядчиков и субподрядчиков по обеспечению безопасных условий труда, проживания рабочих и специалистов, а также справедливой системы оплаты.

В ходе рабочей поездки в регион Премьер-министр РК посетил комплекс по глубокой переработке нефти «АНПЗ», «АтырауНеф­теМаш», СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», компании «Полимер Продакшн», Kazakhstan Petrochemical Industries Inc., Karabatan Utility Solutions, завод по переработке нефти и газа «Болашак», предприятие по выпуску оптического кабеля различных марок и другого.

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