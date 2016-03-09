​Акцент на занятость

502
Любовь ДОБРОТА

Агитационная поездка насыщена встречами с избирателями и предполагает знакомство с реализацией на юге ряда государственных программ. Так, члены РПШ пообщались с сельчанами, занимающимися разведением скота в рамках партийной программы «Занятость на селе». Партия делает ставку на развитие не только крупного аграрного бизнеса, но и предлагает расширить программу микрокредитования на селе. Это позволит сельчанам решить вопрос занятости и получения стабильного дохода. Для густонаселенного юга это архиважная задача.

– Благодаря микрокредитованию можно создать сотни тысяч рабочих мест и обеспечить население сельской местности стабильным доходом, – считает руководитель РПШ Аскар Мырзахметов. – Вот почему этот вопрос находится на особом контро­ле Главы государства, и это поручение нашло отражение в новой предвыборной программе партии «Нур Отан».

Подтверждением того, что проект в состоянии решить сразу несколько социальных проблем селян, является пример фермера Махмудбека Мухамедова. Раньше у него не было работы, а теперь мужчина разводит скот и производит мясо. В прошлом году при поддержке государства он закупил 10 голов скота и создал откормочную площадку, обеспечив работой всю семью.

Вопросы занятости и производства отечественных медикаментов были в центре внимания во время встречи с коллективом АО «Химфарм». Не обошли вниманием партийцы и индустриальную зону «Оңтүстік», встретившись с представителями малого и среднего бизнеса.

В Туркестане члены РПШ встретились с аксакалами и представителями творчес­кой интеллигенции, а также со студентами Международного казахско-турецкого университета им. Х. Ясави, детально обсудив пути дальнейшего развития страны и перспективы туристичес­кой отрасли в древнем городе.

...Перед прошедшим праздником делегация РПШ посетила Жамбылскую область, где партийцы побывали на заводе минеральных удобрений «Казфосфат», в Жамбылском политехническом колледже, а также встретились с активными женщинами региона. 

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]