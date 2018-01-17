Акценты расставлены

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Аскар Бейсенбаев, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента РК
В Послании Президент уделил большое внимание вопросам развития бизнеса и внедрению цифровых технологий в бизнес-процессы.
Елбасы поставил задачу по дальнейшему дерегулированию отечественного бизнеса и принятию соответствующего закона, который открывает новые горизонты для развития предпринимательства в целом.
Сегодня Казахстан все еще нуждается в улучшении бизнес-климата, и в данном контексте Президент поручил основной акцент в работе по улучшению бизнес-среды перенести в регионы, что, в свою очередь, даст мультипликативный эффект в виде создания новых рабочих мест, реализации социальных программ в регионах.