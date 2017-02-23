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​Акценты расставлены, приоритеты названы
Алия Масалимова, доктор философских наук, профессор, декан факультета философии и политологии КазНУ им. Аль-Фараби

Современный мир не стоит на месте. Новая реальность требует совершенных методов и путей сохранения своей государственнос­ти для будущих поколений, обеспечения устойчивого развития в глобальной конкурентной среде и достижения цели по продвижению в тридцатку стран с передовой экономикой. В масштабном Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства оперирует терминами и понятиями новой инновационной культуры и мышления.

Новые технологии – наиважнейший приоритет. Цифровая индустрия призвана модернизировать экономику, придать импульс всем другим отраслям и прочно войти в нашу повсе­дневность, чтобы улучшить и повысить уровень жизни как в городской среде, так и в сельской местности. Стандарты цивилизованной жизни должны быть одинаковы везде. В решении этой задачи прерогатива должна принадлежать вузам и технологическим паркам. Научно-инновационный потенциал, предпринимательская культура, дизайн мышления – вот те ключевые точки, над которыми предстоит работать университетам и представителям образования и науки.

Быть экономически процветающим государством – значит обладать экономически привлекательной инвестиционной средой. Важными приоритетами должны стать совершенствование экс­портной политики и конкурентоспособность на рынке мировых инвестиций и финансовых ресурсов. Вмес­те с тем акценты поставлены и на развитие программы по комплексному использованию природных богатств и недр, эффективного и интенсивного развития агропромышленного сектора. В центре внимания должны быть логис­тический и строительный секторы.

Одной из важных комплексных задач Президентом названа модернизация рынка труда. Высокие стандарты технологизации производства неизбежно вызывают проблемы переизбытка и мобильности рабочей силы, что напрямую влияет на трудоустройство молодых специалистов и уровень безработицы. Но, как подчеркивает Президент в своем Послании, социальная сфера, стабильность и социальное согласие – это наиважнейшие ценности, которые всегда в приоритете.

Обращаясь к гражданам респуб­лики через Послание, Нурсултан Назарбаев излагает свое видение текущей ситуации и перспективы дальнейшего роста и пути достижения поставленных целей. Точками роста обозначена роль системы образования и здравоохранения как базовых элементов, составляющих социальную ткань организма любого общества. В этом контексте обращается внимание на качественный уровень образования в целом, сферы использования и применения казахского и важность знания английского языков. В Послании актуальными проблемами определены вопросы нравственного воспитания, в духе религиозной, культурной толерантности и нулевой терпимости к любым деструктивным явлениям. И конечно же, вопросы национальной безопасности. Этот приоритет актуа­лен особенно в эпоху популярности «кибер»-культуры и информационных технологий.

Со своей стороны мы поддерживаем и разделяем целевые установки, поставленные Президентом, и готовы приложить свои знания, опыт, умения для решения новых задач по модернизации страны. 

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