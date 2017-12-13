Акции Кселл и KEGOC стали лидерами падения на фондовом рынке

Акции трех крупных компаний АО "Кселл", АО "KEGOC" и KAZ Minerals PLC показали падение в ноябре на фондовом рынке Казахстана, сообщили представители Казахстанской фондовой биржи, передает Inform.kz.
Акции АО "Кселл" в ноябре подешевели на 5,24% до 1 721,8 тенге.
"Ценные бумаги сотового оператора демонстрируют коррекционные движения цен второй месяц подряд после сентябрьского ралли, вызванного попыткой спекулянтов сыграть на информации о возможной покупке компании турецким телекоммуникационным гигантом Turkcellу нынешнего владельца – TeliaSonera. Во-первых, минуса небольшие. Это связано с тем, что акции очень активно покупались. Поэтому здесь больше идет коррекционное движение", – сказал заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи Андрей Цалюк.
Почти идентичное снижение показали акции KAZ Minerals PLC (- 4,80%) и АО "KEGOC" (- 4,79%). Лидерами роста в ноябре текущего года стали ценные бумаги АО "КазМунайГаз", которые увеличились в цене на 10,2% до 22 270 тенге.
По данным KASE, совокупный объем торгов на KASE в ноябре 2017 года также снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 6,5% или 708,1 млрд тенге и составил 10 246 млрд тенге.
