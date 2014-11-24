Общество Акции "Самрук-Энерго" выведут на Народное IPO в 2015 году Эльмира Киргеева

Акции компании АО "Самрук-Энерго" будут выведены на "Народного IPO" в 2015 году, передает корреспондент Kazpravda.kz с ссылкой на заместителя председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Елену Бахмутову.



По информации Бахмутовой, 5 ноября началась подписка на приобретение акции АО "KEGOC". Цена одной ценной бумаги составляет 505 тенге.



"Недавно были внесены изменения в постановление Правительства и конкретизирован перечень компаний акций, которые будут выводиться в рамках Народного IPO. В следующем году планируется вывести компанию АО "Самрук-Энерго". В 2016 году будут вынесены миноритарные пакеты акций "Казахстан Темир Жолы" и "Казатомпрома". Что касается "Самрук-Энерго", то здесь так же как и по компании "KEGOC" необходимо будет привести в соответствие действующее законодательство и, что самое главное, тарифное регулирование. Без прогнозируемой тарифной политики невозможно предсказать результаты деятельности компании, а без этого выводить акции на IPO невозможно", – сказала Бахмутова в Сенате Парламента РК.



По словам зампреда АО "ФНБ "Самрук-Қазына" данный вопрос рассматривается на уровне Правительства.



"В ближайшее время данная работа будет завершена и можно будет приступить к другим этапам для подготовки выведения компании на Народное IPO, – уточнила она. Кроме того, в 2016 году по мере готовности предполагается вывести пакеты акций АО "Казахстан Темир Жолы" и АО "Казатомпрома", – сообщила Е. Бахмутова. – Основными задачами программы "Народного IPO" является предоставление гражданам РК возможности владения акциями крупнейшими казахстанскими активами. А также создание нового инструмента для размещения своих сбережений. Кроме того, размещение акций нацкомпаний на фондовой бирже будет способствовать развитию рынка ценных бумаг РК", –отметила Бахмутова в Сенате.





