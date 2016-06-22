​Акционеры нарастят капитал

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Динара ЮСУПОВА

Как сообщила пресс-служба этого финансового института, итоговый размер акционерного капитала превысит 86 млрд тенге, а регуляторного составит более 98 млрд тенге. По мнению председателя правления и члена совета директоров Евразийского банка Майкла Эгглтона, вливание капитала акционеров поможет укрепить позиции банка, их дополнительная поддержка обеспечит буфер на случай новых шоков и даст импульс к восстановлению докризисных объемов кредитования и реализации новых планов.

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