​Акционеры нарастят капитал

Как сообщила пресс-служба этого финансового института, итоговый размер акционерного капитала превысит 86 млрд тенге, а регуляторного составит более 98 млрд тенге. По мнению председателя правления и члена совета директоров Евразийского банка Майкла Эгглтона, вливание капитала акционеров поможет укрепить позиции банка, их дополнительная поддержка обеспечит буфер на случай новых шоков и даст импульс к восстановлению докризисных объемов кредитования и реализации новых планов.