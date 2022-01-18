Акционеры YDD Corporation и Asia FerroAlloys перечислили 1 млрд тенге в фонд "Қазақстан халқына"

Общество
Акционеры компаний YDD Corporation и Asia FerroAlloys (бывший Qaz Carbon) Ерлан Нигматулин и Давид Кемертелидзе перечислили 1 млрд тенге в общественный социальный фонд "Қазақстан халқына", передает Kazpravda.kz.  

Поддерживая инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании общественного социального фонда "Қазақстан халқына", инвесторы компаний YDD Corporation и Asia FerroAlloys Ерлан Нигматулин и Давид Кемертелидзе приняли решение о перечислении 1 млрд тенге в этот фонд, средства которого предназначены для социальных проектов, прежде всего в сфере здравоохранения и образования.

Социальная поддержка казахстанцев, которая является важнейшим ориентиром компаний с самого начала их деятельности, будет оставаться приоритетом и впредь.

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