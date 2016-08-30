Акция «Белый платок» объединила всю страну

В Астане прошла республиканская акция-митинг «Ақ орамал» («Белый платок»), посвященная 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона.Акция Совета матерей Ассамб­леи народа Казахстана началась с возложения цветов к памятнику «Отан-Ана» и минуты молчания. Подобные церемонии в этот день прошли по всей стране.«Ақ орамал» («Белый платок») в истории казахов имеет глубокое философское значение. Это древний символ примирения, чисто­ты помыслов, чистоты души, материнства, основы жизни человечест­ва. Женщины Казах­стана, матери-героини передают белые платки молодым невестам в момент регистрации брака, свадьбы, сватовства, молодым мамам при выписке ребенка из родильного дома. Белый платок бросают между враждующими сторонами.Масштаб акции, надо признать, поражает воображение. Как сказала экс-депутат Мажилиса Надеж­да Нестерова, она стартовала 5 авгус­та, и за это время проведено около полутора тысяч мероприятий в 1 139 населенных пунктах с учас­тием полумиллиона матерей.– Мы, матери, думаем о будущем наших детей и внуков. Мы объединились, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлого и навсегда избавиться от страха потерь и горя. Мы обращаемся к единому народу Казахстана с настоятельной просьбой поддержать призыв Президента – сделать все от нас зависящее, чтобы навсегда избавить человечество от угрозы войны, – сказала Н. Нестерова.По ее словам, благоразумие и диалог, сдержанность и здравый смысл – вот основные столпы мирных инициатив казахстанских женщин, которые продвигают нас по пути безопасного мира на Земле.* * *В Астане состоялось расширенное заседание республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана «Роль советов матерей в укреплении казахстанской идентичности и общественного согласия».В мероприятии приняли участие заместитель Председателя АНК – Леонид Питаленко, заведующая сектором секретариата АНК Администрации Президента РК Назипа Шанаи, депутаты Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева и Наталья Жумадильдаева, члены АНК, представители государственных органов, региональных советов матерей АНК, этнокультурных объединений, неправительственных организаций и СМИ.В ходе заседания были рассмот­рены основные направления дея­тельности советов матерей, их взаимодействия с советами общественного согласия АНК, участия в решении актуальных вопросов регионов, укреплении казахстанской идентичности и общенационального единства.Мероприятие приурочено к 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона и посвящено роли Первого Президента РК – Лидера нации Нурсултана Назарбаева в сохранении мировой безопасности.По итогам заседания было принято Обращение Совета матерей АНК к народу Казахстана о поддержке Манифеста «Мир. ХХІ век» и мирных инициатив Лидера нации Н. Назарбаева.Представители алматинского областного совета ветеранов и комитета матерей провели собрание в рамках республиканской акции «Ақ орамал».На встрече убеленные сединой бабушки и аксакалы затронули тему войны и мира, обсудили ряд исторических фактов. В нынешнее неспокойное время, когда на планете участились вооруженные конфликты, а терроризм пустил корни на многих континентах и во многих странах, считают они, нашему народу нужно сплотиться.Государство должно уделить особое внимание воспитанию подрастающего поколения в духе народных традиций и обычаев. Необходимо увеличить число гуманитарных проектов в сфере культуры и образования, телепередач и кинофильмов, отображающих главные национальные ценности. Каждому ребенку уже с пеленок нужно прививать идеи добра, дружбы, взаимопонимания. Только так можно воспитать молодежь с устойчивым иммунитетом к различным негативным влияниям, приходящим извне.Как отметила член АНК, почетный гражданин Алматинской области Светлана Гаитова, акция «Ақ орамал» способствует укреплению мира и согласия среди граждан, независимо от их этнического происхождения, религиозных взглядов. Живя под мирным небом, нужно думать о завтрашнем дне и стремиться избегать каких-либо конфликтов.В здании «Қоғамдық келісім» состоялось мероприятие, посвященное 25-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.В мероприятии приняли участие ветераны, люди, пострадавшие от испытаний, участники локальных войн, представители госорганов, неправительственных объединений. Как было отмечено выступавшими, Указ Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского ядерного полигона от 29 августа 1991 года является одним из важных решений – именно с этой даты началась новая эпоха в глобальной ядерной истории. Сегодня благодаря инициативам Президента РК Казахстан признают лидером построения безъядерного мира.В области сегодня проживают 317 инвалидов Семипалатинского ядерного полигона. Местными исполнительными органами области делается все необходимое по защите прав и интересов этой категории людей, ведется целенаправленная работа по реализации мер, предус­мотренных законодательством РК и программами социальной поддержки. Согласно решениям маслихатов, лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечест­венной войны, ежегодно к Дню Победы выплачивается едино­временная социальная помощь в размере 32 месячных расчетных показателей. Также по решению гормаслихата Актобе с 2013 года данной категории производятся выплаты за отопительный период на коммунальные услуги в размере 1,7 МРП, выдаются бесплатные путевки на лечение внутри страны.На прошедшем мероприятии ряд ветеранов был отмечен благодарственными письмами акима области и города. Также были вручены юбилейные медали, посвященные 25-летию закрытия СИЯП. 29 августа в честь 25-летия закрытия Семипалатинского ядерного полигона на мемориале «Вечный огонь» состоялось торжественное мероприятие в рамках республиканской акции «Ақ орамал», в котором приняли участие порядка 1 500 жителей города. Завершилось оно возложением цветов к обелиску Славы.Общегородское мероприятие «Марш матерей за мир», которое состоялось вчера в Усть-Каменогорске в рамках республиканской акции «Ақ орамал», собрало большое количество участников.Нарядные женщины в белых платках возле памятника великому Абаю Кунанбаеву невольно привлекали взгляды горожан, спешащих ранним утром на работу. Здесь на площади Республики участницы «Марша матерей за мир» почтили память великого казахского просветителя, возложив цветы к подножию монумента. Затем дети, занявшие призовые места на областном конкурсе «Абаевские чтения», декламировали стихи поэта. Мероприятие продолжилось на набережной Иртыша у памятника воинам-«афганцам» и у стелы, увековечившей память погибших в Великой Отечественной войне. Завершилось оно в музее памяти жертв политических репрессий.Председатель Совета матерей АНК ВКО Майра Бейсеканова в своем выступлении отметила огромную значимость республиканской акции, посвященной 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона.– Будущее наших детей и внуков – это главное, ради чего мы объеди­нились, – заявила она. Майра Бейсеканова зачитала также Обращение женщин-матерей Восточного Казахстана.– В наших силах не допустить повторения трагических ошибок прошлого и навсегда избавить человечество от угроз войны, – говорится в нем.Жители региона отметили юбилейную дату закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.Самым масштабным мероприя­тием стала акция «Ақ орамал», направленная на продвижение среди населения идей и задач, поставленных в Манифесте Главы государства Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век», который был озвучен на IV Саммите по ядерной безопасности в США. По главным улицам городов и сел области прошли колонны женщин и девушек, которые возглавляли члены советов матерей при региональной Ассамблее народа Казахстана и этнокультурных объединениях. На их плечах были белые платки в знак призыва к всеобщему миру. По пути они останавливались у обелиска героям войны, памятников жертвам ядерных испытаний и политических репрессий, «Вечного огня» и бюста Халық Қаһарманы Газиза Байтасова и преподносили к их подножию букеты цветов и белые платки. В шествии приняли участие преподаватели и студентки вузов, хоровые коллективы «Асыл аналар» и «Красная гвоздика», работницы здравоохранения, спортивной отрасли, социальной защиты, комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики, а также представительницы этнокультурных объединений и предпринимательницы.В этот же день в областном Доме культуры состоялся тематический вечер «Мир без ядерного оружия», организованный КГУ «Қоғамдық келісім». На его сцене в театрализованной постановке артисты выразили открытый протест войне. К собравшимся обратились заведую­щая секретариатом АНК области Маржан Кожаева, руководители этнокультурных объединений и молодежь. Все они выступили в поддержку мирных инициатив Президента, которые отражены в Манифесте «Мир. ХХІ век».– Документ продиктован искренней тревогой за судьбу грядущих поколений, которым предстоит жить и работать в XXI веке, – отметила М. Кожаева. – Именно поэтому мы просто обязаны объеди­ниться вокруг мирных идей Главы государства. И хочется верить, что его поддержит и все мировое сообщество. Недаром в одном из Посланий Президента народу Казахстана прозвучали слова:«…Когда мы вместе, нам сопутствует успех».Белый платок на голове и мир в душе – свыше 5 тыс. женщин Приуралья вышли вчера на шествие и митинг к мемориалу «Вечный огонь». Так в ЗКО впервые стартовала республиканская акция «Ақ орамал», проводимая под эгидой Ассамблеи народа Казахстана в поддержку Манифеста Президента РК Н. Назарбаева «Мир. ХХI век».«Ақ орамал» (в переводе «белый платок») в истории казахов имеет глубокое философское значение. Белый цвет – символ чистоты – чистоты помыслов и дел, символ материнства. Акция стала напоминанием древнего обы­чая примирения: когда женщина обнажает голову и бросает свой платок между конфликтующими сторонами, то ссора должна быть остановлена, а ее участники должны примириться.В Уральске акция началась с праздничного шествия женщин – многодетных матерей, бизнес­вумен, общественных деятелей, головы которых были покрыты белыми платками в знак солидарности с Манифестом Президента и поддержки мира, свободного от войн, ядерного оружия и терроризма. Собравшиеся говорили о национальных традициях, о роли женщины в современном обществе, о ее вкладе в движение за мир и согласие.Манифест Главы государства стал также ведущей темой форума матерей, прошедшего в Уральске. Призывы к миру и согласию звучали в этот день на самых разных мероприятиях во всех районах области. Ими напутствовали молодоженов, белые платки вручали молодым мамам при выписке из роддома.Вчера страна отметила День 25-летия закрытия ядерного полигона в Семипалатинске. Акцию «Нет войне!» провели женщины Прииртышья.На площади у Дома дружбы областного центра собрались члены и лидеры молодежных этнокультурных объединений, активисты партии «Нур Отан», представители неправительственных организаций для того, чтобы объединиться и еще раз сказать: «Нет войне! Мы, женщины Павлодара, за сохранение мира, стабильности, укрепление общечеловеческих ценностей!».Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Ақ орамал» – «Белый платок». Главным организатором мероприятия выступил Совет матерей при АНК области при поддержке КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Павлодарской области. Но еще до начала мероприятия женщины возложили белые гвоздики к памятникам жертв политических репрессий, воинам, погибшим в афганской войне, участникам ликвидации взрыва на Чернобыльской атомной электростанции.После окончания торжественной части мероприятия колонна из более 500 женщин в белых платках начала шествие к обелиску Славы, где акция «Ақ орамал» продолжилась. В своем выступлении заместитель председателя партии «Нур Отан» Жулдыз Тайкебаева сказала:– 25 лет назад зародилось меж­дународное антиядерное движение «Невада – Семипалатинск», к которому присоединились более двух миллионов человек во всех точках планеты. Наш Президент Нурсултан Назарбаев внес огромный вклад в дело разоружения и распространения антиядерного движения. Юбилейная дата закрытия Семипалатинского полигона должна стать хорошим поводом не только для Казахстана, но и всего мирового сообщества задуматься о первостепенной важности создания устойчивого мира на планете.29 августа 1991 года Президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым был подписан Указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. В своем программном документе «Мир. ХХІ век» им была предложена конкретная программа построения безъядерного мира. Сегодня Казахстан является одной из стран-лидеров, которая проводит миролюбивую политику и пропагандирует безъядерный мир. Об этом свидетельствуют все мирные инициативы Елбасы.Мир в XXI веке стоит того, чтобы за него бороться так же осмысленно и упорно, как это делали люди в предыдущем столетии. Мы должны думать о будущем наших детей и внуков, о будущем нашей страны. Мы должны объединить усилия, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлых веков и навсегда избавить мир от угрозы войны!…Этот призыв был поддержан всеми участниками акции.В Петропавловске сотни женщин пришли к обелиску Славы, чтобы напомнить всем о том, какой ценой достается человечеству мир.На этой аллее всегда царит торжественная тишина – монумент возведен в память о героях-североказахстанцах, павших в боях с фашизмом. Тогда, одержав победу в самой страшной войне, многие люди полагали, что человечество одумается и никогда больше не допустит войн. К сожалению, история грозит повториться, причем в еще больших масштабах, опасность ядерной войны вполне реальна.И вот матери и бабушки – домохозяйки, педагоги, служащие, предприниматели – возложили к подножию монумента цветы и по древней традиции белые платки, искренне веря, что антиядерный Манифест, озвученный Президентом нашей страны на IV Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, поможет отрезвить слишком ярых политиков. Затем они от монумента Славы пошли колонной по улице Конституции Казахстана до Дома дружбы (не правда ли, символичный марш­рут?), где акция «Ақ орамал» завершилась концертом «Материнской любовью согрета ты, Родина моя, Казахстан!».Вчера в Шымкенте прошла акция, направленная на продвижение Манифеста Главы государства «Мир. XXI век», озвученного на IV Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Ее приурочили к 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона.Полторы сотни женщин, повязав на голову белые платки, собрались возле мемориала «Данк», чтобы заявить о своем неприятии любой войны и гонки вооружений. К собравшимся обратились заместитель акима области Уласбек Садибеков, председатель областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов, председатель Совета матерей при АНК ЮКО Балхия Комекбаева, председатель областного татаро-башкирского этнокультурного объе­динения Ася Мухамедова. Все они отмечали важность и своевременность обращения Президента Казах­стана к руководителям ядерных держав с призывом приступить к переговорам по выработке Всеобщего договора по сокращению ядерных вооружений.Участники акции напомнили, что с 1949 по 1989 год на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено не менее 468 ядерных испытаний, в ходе которых было взорвано порядка 616 ядерных и термоядерных устройств. Были проведены также десятки гидроядерных и гидродинамических испытаний. Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных на Семипалатинском полигоне, в 2 500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.Организатор акции – Ассамблея народа Казахстана – поставила цель объединить всех людей вне зависимости от национальности и вероисповедания против войн и гонки вооружений. То, что все женщины, пришедшие к мемориа­лу, были в белых платках, очень символично.В ходе акции прозвучал призыв беречь и хранить мир и согласие в общем доме. В память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны к обелиску Славы возложили цветы.