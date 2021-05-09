Общество
Акция "Бессмертный полк" проходит в Казахстане
Акция "Бессмертный полк" проходит в Казахстане в режиме онлайн, передает Kazpravda.kz.

Трансляцию ведет портал, посвященный героям Великой Отечественной войны, qaharman1945.kz. Для участия в акции необходимо зайти на сайт и оставить заявку.




По данным портала, на фронт из Казахской ССР было мобилизовано более 1 миллиона 200 тысяч солдат: 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. Причем зачастую казахстанцы попадали на одни из самых опасных участков фронта. Подвиги воинов из Казахской ССР в свое время высоко оценивали великие личности, среди которых был и маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Кроме того, Казахстан за 1418 дней войны стал настоящим арсеналом фронта. Так, за 1941-1945 годы в республике было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт и других производств. В Казахстане выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% металлического висмута. Шахтеры Караганды за годы войны добыли 35 миллионов тонн угля. В эти же годы в республике на 39% выросла добыча нефти.

За подвиги в Великой Отечественной войне 499 казахстанцев были удостоены звания Герой Советского Союза, из них – 87 казахов. Еще 11 Героев Советского Союза-казахов – были выходцами из других республик Советского Союза. Например, в музее далекого сибирского города Ханты-Мансийска установлены портрет и Указ о присвоении звания Героя Советского Союза репрессированному когда-то казаху М.Алимбетову.

Полными кавалерами ордена Славы первой, второй и третьей степени стали 110 казахстанцев.

Популярное

Все
Эрдоган: "Мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов"
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Дату запуска программы льготного автокредитования назвали в МИИР
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University
Закон Республики Казахстан
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?

Читайте также

Общество
Правила формирования архитектурного облика Нур-Султана выне…
Транспорт , Общество
"Надо передать акимату": компания "Парковочное пространство…
Общество
Найдены пропавшие в Атырауской области 11 человек
Общество
11 человек одновременно пропали в Атырауской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]