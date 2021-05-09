Акция "Бессмертный полк" проходит в Казахстане в режиме онлайн, передает Kazpravda.kz.
Трансляцию ведет портал, посвященный героям Великой Отечественной войны, qaharman1945.kz. Для участия в акции необходимо зайти на сайт и оставить заявку.
По данным портала, на фронт из Казахской ССР было мобилизовано более 1 миллиона 200 тысяч солдат: 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. Причем зачастую казахстанцы попадали на одни из самых опасных участков фронта. Подвиги воинов из Казахской ССР в свое время высоко оценивали великие личности, среди которых был и маршал Советского Союза Георгий Жуков.
Кроме того, Казахстан за 1418 дней войны стал настоящим арсеналом фронта. Так, за 1941-1945 годы в республике было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт и других производств. В Казахстане выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% металлического висмута. Шахтеры Караганды за годы войны добыли 35 миллионов тонн угля. В эти же годы в республике на 39% выросла добыча нефти.
За подвиги в Великой Отечественной войне 499 казахстанцев были удостоены звания Герой Советского Союза, из них – 87 казахов. Еще 11 Героев Советского Союза-казахов – были выходцами из других республик Советского Союза. Например, в музее далекого сибирского города Ханты-Мансийска установлены портрет и Указ о присвоении звания Героя Советского Союза репрессированному когда-то казаху М.Алимбетову.
Полными кавалерами ордена Славы первой, второй и третьей степени стали 110 казахстанцев.