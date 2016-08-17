​Акция «КП»

В ходе акции проведено свыше 77 437 рейдовых мероприятий: 69 595 по­дворных обходов квартир (охвачено 2 345 неблагополучных семей), 666 дач и дачных хозяйств, 1 458 полей хозяйств, ферм и рынков, 863 подвала домов, 707 автомоек и автозаправочных станций, 915 увеселительных заведений, 488 компьютерных салонов. В рейдах были задействованы учителя, сот­ни представителей органов образования и защиты прав детей, внутренних дел, социальной защиты населения, а также активисты НПО, родительская общественность, средства массовой информации. Все это делается для того, чтобы каждый ребенок смог воспользоваться своим правом на получение среднего образования, хорошо подготовиться к занятиям в школе, собрав необходимые ему ученические принадлежности.

День знаний – 1 сентября – должен быть большим праздником для всей детворы – это понимают все взрослые. Потому за 8 лет существования акции поддержку получили свыше 2 млн детей.

«Дорога в школу» продолжается до 30 сентября.