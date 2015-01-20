Акция "Любовь к пророку Мухаммеду" в Грозном собрала более миллиона человек

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В акции протеста против оскорбления чувств верующих в Грозном приняли участие более 1 млн человек, в том числе верующие из других субъектов федерации, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС.
"Общественный порядок данного мероприятия и безопасность его участников обеспечили сотрудники органов и подразделений МВД по Чеченской Республике. Мероприятие прошло без каких-либо нарушений общественного порядка", – отмечает пресс-служба МВД по Чечне.
Участники митинга начали стекаться в Грозный с раннего утра. Они держали в руках транспаранты и плакаты с надписями: "Мы любим пророка Мухаммеда", "Нет карикатурам на пророка Мухаммеда", "Ислам – религия добра и созидания" и другими.
Маршрут митинга пролегал от площади Минутка до центральной мечети имени Ахмат-Хаджи Кадырова "Сердце Чечни". В начале митинга в небо были запущены тысячи воздушных шаров, а в завершение участники совершили коллективную молитву (намаз).
Выступая на митинге, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ислам – религия мира, и мусульмане России не позволят использовать себя для дестабилизации обстановки в стране. "Мы с вами на весь мир заявляем, что мусульмане ни в коем случае не позволят использовать себя для раскачивания ситуации в стране. Мы всегда были надежными защитниками России! И сегодня в состоянии дать достойный отпор любым врагам нашего Отечества, – сказал Кадыров. – Ислам является религией мира и созидания! Он учит жить в мире и согласии со всеми народами нашей страны, с людьми разных вероисповеданий. Мы строго соблюдаем эти принципы, заложенные в Священном Коране и Сунне Посланника Аллаха (мир ему)".