Акция памяти жертв теракта в Актобе проходит в социальных сетях

Пользователи социальных сетей выражают скорбь в связи с террористическими актами в Актобе, используя в Instagram и других соцсетях тег #prayforaktobe
и аналогичные ему, передает Kazpravda.kz
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Количество постов растет с каждой минутой. В Instagram для заглавной картинки чаще всего используется патриотический фотоколлаж с тегом. Некоторые ставят просто черный фон в связи с трауром или фотографии погибших в ходе теракта
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Напомним, что 5 июня в Актобе группа вооруженных людей
совершила нападение
на два оружейных магазина и воинскую часть Национальной гвардии. В результате погибли мирные граждане, полицейские и военнослужащие. 38 человек были ранены, большинство из них – служащие Нацгвардии.
В Актобе был объявлен "красный" уровень террористической угрозы, а по всему Казахстану на 40 суток установлен "желтый" уровень.
Большинство участников нападения задержаны. В розыске находятся шесть человек. По данным КНБ, ликвидированы 13 человек, ранены 14. Кроме того, на стадии подготовки к преступлению от участия в нем отказались 20 лиц.
Президент поручил силовым органам найти и
наказать по всей строгости закона
всех нападавших.
В Казахстане 9 июня объявлен
траурным днем
по погибшим от теракта в Актобе.