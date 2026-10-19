Акция по популяризации чтения стартовала накануне Дня Республики

В преддверии Дня Республики Казахстан в рамках республиканского марафона «Читающая нация» стартует акция «Саған кітап арнадым» («Книга для тебя»), направленная на популяризацию чтения, развитие культуры дарения книг и укрепление интереса к литературе среди жителей страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

День Республики — особая дата, символизирующая становление казахстанской государственности, национальное единство и ответственность за будущее страны. Это также повод обратиться к ценностям, которые объединяют поколения и определяют развитие общества. Одна из них — чтение, ведь книга расширяет кругозор, помогает обмениваться знаниями и опытом, вдохновляет на новые открытия.

Акция «Саған кітап арнадым» предлагает отметить главный государственный праздник добрым и значимым поступком — подарить книгу человеку, которому хочется передать частичку своих знаний, вдохновения и душевного тепла. Инициатива призвана напомнить, что формирование читающей нации начинается с личного примера, искреннего интереса к литературе и простых действий, доступных каждому.

Исполнительный директор Фонда «Читающая нация» Аян Сакошев отмечает: «День Республики — это повод задуматься о том, какое будущее мы создаём для нашей страны и какие ценности передаём следующим поколениям. Книга — особенный подарок, потому что вместе с ней мы делимся знаниями, идеями и возможностью увидеть мир по-новому. Акция «Саған кітап арнадым» — это простой, но содержательный способ сделать чтение частью повседневной жизни. Нам важно, чтобы книга становилась поводом для общения, объединяла людей и вдохновляла их открывать для себя новые произведения. Уверен, что именно из таких искренних поступков складывается культура читающей нации».

Чтобы присоединиться к акции, необходимо выбрать книгу — новую или из личной библиотеки в хорошем состоянии, написать тёплое пожелание на первой чистой странице либо вложить открытку с указанием имени получателя и дарителя, а также рассказать, почему была выбрана именно эта книга.

Затем книгу нужно подарить близкому человеку, другу, коллеге, однокласснику или одногруппнику. Участникам предлагается поделиться историей книжного подарка в социальных сетях: опубликовать фотографию или короткое видео, рассказать о книге и её получателе, отметить официальный аккаунт марафона @kitap_oqityn_ult и использовать хэштеги #СағанКітапАрнадым #КнигаДляТебя #BookForYou #Republicday. Каждый участник также может передать эстафету друзьям, коллегам и знакомым, приглашая их присоединиться к инициативе.

«Саған кітап арнадым» — это больше, чем подарок. Это возможность поделиться знаниями, проявить внимание к близким и вдохновить другого человека на чтение. Каждая подаренная книга может стать началом новой истории, источником важных открытий и шагом к формированию общества, в котором чтение занимает особое место.