​Акция в столичном парке

В столичном парке «Жетысу» состоялась экологическая акция, организованная предвыборным штабом по поддержке кандидата в Президенты РК Садыбека Тугела.

12 мая в странах СНГ отмечается День экологического образования, учрежденный в 1991 году в целях популяризации природоохранных акций и актуализации экологических знаний. Именно к этой дате и приурочили мероп­риятие представители Республиканского движения «Ұлы дала қырандары», от которого выдвинут кандидат в Президенты РК Садыбек Тугел.

Акцию проводила команда кандидата. По словам представителя пресс-службы предвыборного штаба Бахыт Мухамедрахимовой-Тасовой, проблемы экологии – один из важных пунк­тов предвыборной программы Садыбека Тугела.

– Наш кандидат – патриот, которому небезразлична судьба страны, подрастающего поколения. Нынешней экологической акцией мы хотим привить молодежи любовь к земле, уважение к природе, – отметила она.

В мероприятии приняли участие студенты, школьники, спортсмены. Сначала они продемонстрировали красочный флешмоб с агитационными листовками кандидата, а затем вышли на плоггинг – набираю­щий популярность в мире экологический вид спорта, подразумевающий сбор мусора во время пробежки.

Со своими подопечными подключился к акции и президент Республиканской федерации алпагута Ынтымак Култасов. Как известно, Садыбек Тугел возглавляет Федерацию национальных видов конного спорта и уделяет большое внимание спортивному развитию молодежи.

Экологическое образование – не менее важная задача сегодняшнего дня. Пришедшая молодежь это доказала. Участники высказались за сохранение экологии на всей планете. К примеру, 13-летняя Аяулым Елюбаева призвала сажать побольше деревьев.