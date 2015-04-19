Акция "Звездный гороскоп" прошла в алматинском метрополитене
Казахстанские звезды шоу-бизнеса приняли участие в акции "Звездный гороскоп", организованной общественным фондом молодых журналистов "Каламгер Азамат", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Today.kz.
Главной целью данной акции являлось повышение избирательной явки населения страны в день выборов президента РК 26 апреля.
С алматинцами в этот день встретились Асель Садвакасова, Беркут, Аиша, Серик Акишев и другие звездные исполнители.
Встреча представляла собой выбор предсказаний, что именно произойдет с каждым человеком 26 апреля. Кому-то напророчили найти свою любовь, кто-то должен будет закончить очень важное дело, а для кого-то намечена встреча со старым другом.
В качестве подарков участники акции получили толстовки и ручки.
"Основной нашей идеей явились повышение гражданской инициативы и вовлеченность населения в будущее страны", – заявил председатель общественного фонда "Каламгер Азамат" Айдар Кырыкбай.
Акция прошла на станции метрополитена "Москва", которая была открыта вчера с участием Нурсултана Назарбаева.