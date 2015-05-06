Акцию по сбору средств для ветеранов ВОВ запустили в Казахстане

Общество
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Талгат Исенов
Благотворительный проект "Жеңіс" объявил о запуске общереспубликанской акции по сбору средств на нужды ветеранов Великой Отечественной войны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов.

"В рамках акции, получившей название "Карта помощи ветеранам", будет организована система оказания адресной помощи всем фронтовикам на постоянной основе", – говорится в распространенной информации.

Организаторы отмечают, что ими была проделана большая и кропотливая работа персонально с каждым ветераном во всех регионах страны. Кроме списка необходимого волонтеры собрали биографические данные фронтовиков, их фотографии, истории и письма с фронта. На основании полученной и проанализированной информации была составлена и классифицирована "Карта нужд". 

По данным областных советов ветеранов на 1 марта, среди 4 871 фронтовика, проживающего в Казахстане, включая 1 286 – в сельской местности, 934 нуждаются в ремонте жилья, 75 – в новой квартире, 261 – в благоустройстве жилья в сельской местности и 377 – в освобождении от коммунальных платежей. Также  1 078 ветеранам необходимо лечение, 191 – специальные технические средства, 1 639 – лекарства, 241 – социальная помощь на дому.

Более детальная информация – на сайте www.zhenys.kz.

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