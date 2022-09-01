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Актуальность Послания Президента народу Казахстана отметили в медцентре УДП

Актуальность и своевременность Послания Президента народу Казахстана, отметила руководитель медицинского центра Управления делами Президента РК Сауле Кисикова. Оно, безусловно, касается всех казахстанцев, считает медицинский эксперт.

«Вопросам здравоохранения Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание. Президент подчеркнул, что принято решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны.

Он отметил, что это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан.

Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов. В Послании были поставлены четкие задачи по улучшению качества медицинского обслуживания», - отметила Сауле Кисикова.

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