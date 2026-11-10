Актуальные вопросы безопасности

Аида Балаева приняла участие в XIV встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ.
В Москве состоялась XIV встреча секретарей советов безопасности государств – участников СНГ. Казахстанскую делегацию возглавила заместитель председателя Совета безопасности Аида Балаева.
В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы международной и региональной безопасности, перспективы укрепления сотрудничества в рамках Содружества.
В своем выступлении Аида Балаева обозначила ряд приоритетных направлений, включая противодействие терроризму и экстремизму, киберугрозам, международному наркобизнесу и предупреждение чрезвычайных ситуаций.
Заместитель председателя Совета безопасности Республики Казахстан отметила важность совместной работы по данным направлениям на фоне растущих рисков.
Особое внимание уделено угрозам использования искусственного интеллекта в террористической и иной противоправной деятельности, а также вопросам защиты критической инфраструктуры и противодействия цифровым каналам наркобизнеса.
Был выдвинут ряд конкретных предложений по укреплению взаимодействия в сфере борьбы с новыми форматами террористических угроз и транснациональными наркогруппировками.
Отмечена важность инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.
В рамках мероприятия Аида Балаева также провела переговоры с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу и государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, обсудили вызовы и угрозы, а также возможные совместные меры реагирования.
Кроме того, представители советов безопасности государств – участников СНГ приняли участие в церемонии возложения венка и цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.