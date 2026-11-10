Актуальные вопросы безопасности

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Аида Балаева приняла участие в XIV встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ.

Фото: пресс-служба Акорды

В Москве состоялась XIV встреча секретарей советов безопасности государств – участников СНГ. Казахстанскую делегацию возглавила замес­титель председателя Совета безопасности Аида Балаева.

В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы меж­дународной и региональной безопасности, перспективы укрепления сотрудничества в рамках Содружества.

В своем выступлении Аида Балаева обозначила ряд прио­ритетных направлений, включая противодействие терроризму и экстремизму, киберугрозам, международному наркобизнесу и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Заместитель председателя Совета безопасности Респуб­лики Казахстан отметила важность совместной работы по данным направлениям на фоне растущих рисков.

Особое внимание уделено угрозам использования искусственного интеллекта в террористической и иной противоправной деятельности, а также вопросам защиты критической инфраструктуры и противодействия цифровым каналам наркобизнеса.

Был выдвинут ряд конкретных предложений по укреплению взаимодействия в сфере борьбы с новыми форматами террористических угроз и транс­национальными нарко­группировками.

Отмечена важность инициа­тивы Президента ­Касым-Жомарта Токаева по созданию Регионального цент­ра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.

В рамках мероприятия Аида Балаева также провела переговоры с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу и государственным секретарем Совета безопасности Респуб­лики Беларусь Александром Вольфовичем. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, обсудили вызовы и угрозы, а также возможные совместные меры реагирования.

Кроме того, представители советов безопасности государств – участников СНГ приняли участие в церемонии возложения венка и цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

#безопасность #СНГ #встреча #Аида Балаева

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