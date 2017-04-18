​Актуальные задачи района

В ауле Косшы руководитель региона Малик Мурзалин посетил завод по производству ЖБИ ТОО «Сапа Су». В год здесь производят 107 тыс. изделий для систем канализации, водоотведения, энергоснабжения, телекоммуникаций, очистки стоков и утилизации дождевой воды, строительства дорог.

– Рынками сбыта нашей продукции в основном являются регионы Северного и Центрального Казахстана. Общая стоимость проекта более 1,5 миллиарда тенге, а работаем мы на новом высокотехнологичном немецком оборудовании, – отметил директор предприятия Ербол Жумагалиев.

ТОО «Kaiser Engineering» занимается производством канализационных труб, фитингов для них и стеновых панелей. По словам директора ТОО Данияра Калманбетова, в процессе производства учитываются последние разработки ученых в области полимеров и пластмасс, применяются новейшее оборудование и качественные ­сырьевые компоненты. В прошлом году для приобретения производственной базы по программе «ДКБ-2020» предприятию была оказана государственная поддержка: размер субсидирования составил 30 млн тенге.

Производственные мощности лифтового завода Sky Express Elevator kz позволяют ему производить до тысячи лифтов в год вместимостью от 4 до 16 человек. Предприятием реализовано 11 эскалаторов и 80 лифтов в Астану, Алматы, Семей, Уральск и другие города Казахстана. А помимо этого завод уже заключил ряд коммерческих соглашений, так как, кроме стандартных лифтов для жилых домов и офисных зданий, он имеет возможность выпускать грузовые и автомобильные лифты грузоподъемнос­тью до 5 тонн, больничные лифты грузоподъемностью 1 600 кг, коттеджные лифты, панорамные лифты по индивидуальным заказам, эскалаторы и траволаторы.

ТОО «Казына-SR» занимается производством дошкольной и школьной, офисной мебели, работает по индивидуальным заказам. Продукция реализуется во всех регионах Казахстана. Говоря о перспективах предприятия, его директор Сайран Матайбаева отметила, что в следующем году здесь планируется открыть цех по выпуску металлоконструкций для мебельной продукции.

В рамках комплексного плана развития пригородной зоны Астаны начато строительство водовода от Нижеромановского месторож­дения до аула Косшы. В прошлом году в рамках реа­лизации этого проекта было выделено 200 млн тенге, на которые построено три скважины, а нынче на эти цели будет направлено 800 млн тенге. Проект рассчитан до 2019 года, а после его реализации в Косшы будут полностью решены проблемы, связанные с водоснабжением. На встрече с акимом был поднят вопрос о корректировке проекта, так как вода из Нижеромановского месторождения содержит большую концентрацию соли, которая требует дополнительной очистки.

Кроме этого, ТОО «Альянсстройинвест» для обеспечения теплоснабжением Косшы предлагает в рамках ГЧП расширить мощность теплоисточников и магист­ральных сетей. ТОО «Косшы-Тазалык» намерено реализовать бизнес-проект по выработке из ТБО электроэнергии производительностью 0,5 МГБ для получения тепла. Аналогичный проект уже успешно реализуется в Карагандинской области.

В селе Акмол Малик Мурзалин посетил бройлерную птицефаб­рику ТОО «Capital Projects LTD», которая входит в продовольственный пояс Астаны, ежедневно поставляя на столичный рынок охлажденную и замороженную мясную продукцию, а также колбасные изделия.

– Мы хотим уйти от импортозависимости в производстве мяса птицы и выйти в нынешнем году на полную производственную мощность в 20 000 тонн продукции, – поделился планами генеральный директор ТОО Максим Божко.

Глава региона ознакомился и с перспективами развития села Акмол, где в рамках ГЧП начнется строительство детского сада на 280 мест. По инициативе общества инвалидов «Болашак» здесь также планируют открыть «Строительный технопарк». В нем будут созданы рабочие места для лиц с ограниченными возможностями и людей из социально уязвимых слоев населения для работы на рынке строительных материалов, в шиномонтажной мастерской, швейном цехе. Кроме того, планируется строительство жилого дома на 60 квартир по программе «Нұрлы жол», который будет финансироваться Жилстройсбербанком. Жилье в нем получат в первую очередь очередники и граждане из социально уязвимых слоев населения.

В прошлом году в районе было создано 8 сельскохозяйственных кооперативов, нацеленных на производство, переработку и продажу продукции, в которых объединены 2 ТОО, 18 КХ и 629 личных подсобных хозяйств. С начала года создано еще 4 кооператива, работа в этом направлении в регионе продолжается.

Итоги рабочей поездки Малик­ Мурзалин подвел на заседании актива района. Акиму района Малгаждару Таткееву было поручено взять на особый конт­роль паводковую ситуацию, обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод. Также глава области поручил не допус­тить снижения производства в сфере промышленности, развивать малый и средний бизнес, удерживать цены на социально значимые продукты, привлекать инвестиции, развивать строительство, работать над повышением уровня зарплаты, активнее использовать инструменты ГЧП и активизировать информационно-просветительскую работу среди населения.