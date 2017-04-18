​Актуальные задачи района

В ауле Косшы руководитель региона Малик Мурзалин посетил завод по производству ЖБИ ТОО «Сапа Су». В год здесь производят 107 тыс. изделий для систем канализации, водоотведения, энергоснабжения, телекоммуникаций, очистки стоков и утилизации дождевой воды, строительства дорог.
– Рынками сбыта нашей продукции в основном являются регионы Северного и Центрального Казахстана. Общая стоимость проекта более 1,5 миллиарда тенге, а работаем мы на новом высокотехнологичном немецком оборудовании, – отметил директор предприятия Ербол Жумагалиев.
ТОО «Kaiser Engineering» занимается производством канализационных труб, фитингов для них и стеновых панелей. По словам директора ТОО Данияра Калманбетова, в процессе производства учитываются последние разработки ученых в области полимеров и пластмасс, применяются новейшее оборудование и качественные сырьевые компоненты. В прошлом году для приобретения производственной базы по программе «ДКБ-2020» предприятию была оказана государственная поддержка: размер субсидирования составил 30 млн тенге.
Производственные мощности лифтового завода Sky Express Elevator kz позволяют ему производить до тысячи лифтов в год вместимостью от 4 до 16 человек. Предприятием реализовано 11 эскалаторов и 80 лифтов в Астану, Алматы, Семей, Уральск и другие города Казахстана. А помимо этого завод уже заключил ряд коммерческих соглашений, так как, кроме стандартных лифтов для жилых домов и офисных зданий, он имеет возможность выпускать грузовые и автомобильные лифты грузоподъемностью до 5 тонн, больничные лифты грузоподъемностью 1 600 кг, коттеджные лифты, панорамные лифты по индивидуальным заказам, эскалаторы и траволаторы.
ТОО «Казына-SR» занимается производством дошкольной и школьной, офисной мебели, работает по индивидуальным заказам. Продукция реализуется во всех регионах Казахстана. Говоря о перспективах предприятия, его директор Сайран Матайбаева отметила, что в следующем году здесь планируется открыть цех по выпуску металлоконструкций для мебельной продукции.
В рамках комплексного плана развития пригородной зоны Астаны начато строительство водовода от Нижеромановского месторождения до аула Косшы. В прошлом году в рамках реализации этого проекта было выделено 200 млн тенге, на которые построено три скважины, а нынче на эти цели будет направлено 800 млн тенге. Проект рассчитан до 2019 года, а после его реализации в Косшы будут полностью решены проблемы, связанные с водоснабжением. На встрече с акимом был поднят вопрос о корректировке проекта, так как вода из Нижеромановского месторождения содержит большую концентрацию соли, которая требует дополнительной очистки.
Кроме этого, ТОО «Альянсстройинвест» для обеспечения теплоснабжением Косшы предлагает в рамках ГЧП расширить мощность теплоисточников и магистральных сетей. ТОО «Косшы-Тазалык» намерено реализовать бизнес-проект по выработке из ТБО электроэнергии производительностью 0,5 МГБ для получения тепла. Аналогичный проект уже успешно реализуется в Карагандинской области.
В селе Акмол Малик Мурзалин посетил бройлерную птицефабрику ТОО «Capital Projects LTD», которая входит в продовольственный пояс Астаны, ежедневно поставляя на столичный рынок охлажденную и замороженную мясную продукцию, а также колбасные изделия.
– Мы хотим уйти от импортозависимости в производстве мяса птицы и выйти в нынешнем году на полную производственную мощность в 20 000 тонн продукции, – поделился планами генеральный директор ТОО Максим Божко.
Глава региона ознакомился и с перспективами развития села Акмол, где в рамках ГЧП начнется строительство детского сада на 280 мест. По инициативе общества инвалидов «Болашак» здесь также планируют открыть «Строительный технопарк». В нем будут созданы рабочие места для лиц с ограниченными возможностями и людей из социально уязвимых слоев населения для работы на рынке строительных материалов, в шиномонтажной мастерской, швейном цехе. Кроме того, планируется строительство жилого дома на 60 квартир по программе «Нұрлы жол», который будет финансироваться Жилстройсбербанком. Жилье в нем получат в первую очередь очередники и граждане из социально уязвимых слоев населения.
В прошлом году в районе было создано 8 сельскохозяйственных кооперативов, нацеленных на производство, переработку и продажу продукции, в которых объединены 2 ТОО, 18 КХ и 629 личных подсобных хозяйств. С начала года создано еще 4 кооператива, работа в этом направлении в регионе продолжается.
Итоги рабочей поездки Малик Мурзалин подвел на заседании актива района. Акиму района Малгаждару Таткееву было поручено взять на особый контроль паводковую ситуацию, обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод. Также глава области поручил не допустить снижения производства в сфере промышленности, развивать малый и средний бизнес, удерживать цены на социально значимые продукты, привлекать инвестиции, развивать строительство, работать над повышением уровня зарплаты, активнее использовать инструменты ГЧП и активизировать информационно-просветительскую работу среди населения.