Статьи Актуальные законы Владимир ОСИПОВ

Первый вопрос внесен на рассмотрение Парламента Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым­. Нацелен он на амнистию социально уязвимых категорий граждан, совершивших уголовные правонарушения, в том числе несовершеннолетних, беременных, женщин, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, пожилых лиц, инвалидов, а также лиц, совершивших малозначительные и нетяжкие уголовные правонарушения.



Наряду с этим палата определила сроки подготовки заключений по поступившим в Мажилис новым законопроектам. В их чис­ле – законодательные поправки по вопросам транспорта. Здесь же ратификационный законопроект – Конвенция между Казах­станом и Словенией об избежании двойного налогообложения.



На пленарном заседании «доб­ро» Мажилиса получили последовательно два законопроекта, иницированные депутатами Парламента. Это проект закона о волонтерской деятельности и в первом чтении – законодательные поправки по вопросам культуры.



Законопроектом о волонтерской деятельности создаются юридические предпосылки для активизации и объединения общественных усилий в развитии этого вида деятельности. С этой целью предусматривается установить неэкономические способы стимулирования и поощрения, механизмы материально-технической поддержки волонтеров, организаций, реализующих эффективные программы и проекты в сфере социального волонтерства. Кроме того, законопроектом предусматривается упрощенный порядок учета волонтеров.



Законодательные поправки по вопросам культуры направлены, в частности, на предоставление права органам местного госуп­равления и самоуправления на учреждение грантов в области культуры. Предполагается введение требований на проведение экспертизы музейных предметов и музейных коллекций из драгоценных металлов и драгоценных камней. Предлагается наделить Национальный музей Казахстана функцией по ведению Государственного каталога музейного фонда республики. Нововведениями также предусматривается расширение возможности теат­ров для создания театральных постановок.



На пленарном заседании в первом чтении Мажилис одобрил проект закона с сопутствующими поправками о пробации и проект закона с сопутствующими поправками о дактилоскопической и геномной регистрации. В частнос­ти, дактилоскопическая регист­рация граждан Казахстана будет производиться при оформлении паспорта, удостоверения личности или удостоверения личности моряка. При этом дактилоскопическая регистрация детей от 12 до 16 лет при получении ими паспорта будет осуществляться только с их согласия, а дети младше 12 лет регистрации не подлежат.



Согласно законопроекту среди иностранцев обязательную дактилоскопическую регистрацию будут проходить лица, нарушившие законодательство Казахстана и подлежащие выдворению из страны. Кроме того, отпечатки пальцев иностранцы будут сдавать при получении виз. Помимо всего прочего предлагается дактилоскопическая регистрация беженцев, трудовых иммигрантов и иностранцев, проживающих в Казахстане с видом на жительство.



Дактилоскопическая информация будет использоваться в строго определенных законом целях: для подтверждения или установления личности по запросам судов, правоохранительных органов; Пограничной службой – для идентификации лиц, пересекающих госграницу.



Обязательной геномной регист­рации подлежат осужденные за отдельные виды преступлений, неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий, нео­познанные трупы. Родственники без вести пропавших граждан будут сдавать геномную информацию на добровольной основе с письменного согласия. Геномная информация будет использоваться в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также установления совершивших их лиц.



Законопроектом устанавливается обязанность госорганов принимать все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты дактилоскопической и геномной информации.



Также во втором чтении палата одобрила проект закона с сопутствующими поправками о контрразведывательной деятельности.

