Общество
Актуальный проект Нового Казахстана
Серик Сейдуманов, академик НАН РК, генеральный директор института философии, политологии, религиоведения

Общенациональный курултай – веление времени и актуальный социальный проект Нового Казахстана.

Прошедший в священном для казахов месте – Улытау общенациональный курултай является логическим продолжением концепции «слышащего государства», которую предложил Глава нашего государства Касым-­Жомарт Кемелевич Токаев, сразу же после вступления в должность Президента страны.

Как мы знаем, до этого новым форматом диалога власти и общества в качест­ве своеоб­разного «пилотного проекта» рассматривался созыв Национального Совета Общественного Доверия (НСОД), в котором приняли участие известные блогеры, «лидеры общественного мнения», некоторые эксперты и активисты гражданского общества в Казахстане, которые предложили Касым-Жомарту Кемелевичу целый ряд идей по политической модернизации нашей страны.

Результатом деятельности Национального совета общест­венного доверия стали инициа­тивы в области парламентской реформы: более широкого представительства молодежи и женщин в работе Парламента, что в общем-то сказалось на репрезентативности и активности деятельности нашего законодательного органа. Впоследствии, как известно, некоторые члены НСОД вошли в состав депутатского корпуса, непосредственно участвуя в реформировании парламентской системы страны. Отдельные эксперты приняли участие в разработке пакета дальнейших политических реформ, которые весной озвучил Глава государства, предложив поправки в Основной закон.

После проведенного референдума по поправкам в Конституцию Казахстана подавляющее число казахстанцев с правом голоса выразили доверие курсу Президента на комплексную модернизацию страны, носящей ныне название Новый Казахстан или Вторая республика. Согласно практике и регламенту нормативно-правовой базы страны теперь предстоит работа над внесением изменений в более чем 20 законов республики, приведение их в соответствие с требованиями обновленной Конституции. Вся эта деятельность и планы руководства страны нуждаются в широкой общественной легитимации и участии народа в происходящих фундаментальных изменениях. Очевидно, этим был обусловлен созыв Общенационального курултая.

На первом его заседании обсуж­дались вопросы, которые сегодня заботят широкие слои нашего населения. В числе 117 делегатов курултая были представители широких слоев населения, депутаты Парламента, члены Ассамблеи народа Казахстана, известные общественные деятели, представители зиялы қауым – писатели, деятели культуры, ученые, эксперты. На заседание были приглашены люди разных политических взглядов и степени участия в общественной жизни страны, в том числе и оппозиционно настроенные.

Таким образом, форум в Улытау олицетворяет собой широкий общественный срез мнений. Его состав не будет постоянным, но будет отражать динамичное изменение общественных умонастроений и социальных сил. Это общенародная диалоговая площадка по самым актуальным вопросам современного развития. По словам Государственного советника РК Ерлана Карина, состав Общенационального курултая будет постоянно обновляться, пополняясь новыми знаковыми фигурами, которые влияют на общественное мнение в нашей стране.

В целом следует рассматривать курултай как один из традиционных форматов выявления общественного мнения и одновременно современных, модернизированных форм скрепления национального социального капитала. Можно сказать, что курултай является одним из транспарентных, важных сегодня общественных механизмов интерпретации и обмена актуальными мнениями по тем или иным вопросам, волнующим сегодня нашу страну как в сфере внутренней политики, так и стоящими внешними вызовами в непростой международной турбулентной ситуации во всей Евразии.

Интересно, что на первом заседании курултая были высказаны неординарные подходы к реализации проекта «Новый Казахстан», выявлены наиболее злободневные и «чувствительные точки» развития общественного мнения в стране. Были высказаны и практические соображения о том, как должна двигаться дальше страна. Например, экспертным сообществом было предложено создать экспертную палату, которая позволит разрабатывать новые подходы и проекты с учетом мнения специалистов. Также были поставлены вопросы, связанные с общенациональным консенсусом в отношении очень чувствительного для людей ­моментов по произошедшим в январе событиям. Мы в Институте философии, политологии и религиоведения очень внимательно отслеживаем разброс мнений, как в отечественных, так и зарубежных средствах массовой информации, в экспертном сообществе о «қаңтаре». Думается, это очень важная тема, – прийти к новому общественному согласию во имя строительства Нового Казахстана.

Выступившие на курултае в Улытау отвечали на вопрос о том, каким должен быть Новый Казахстан, и все пришли к мнению, что это должен быть прежде всего Справедливый Казахстан.

Стремление услышать мнение широких слоев общества, установить прямой диалог гражданского общества и власти – это целевая установка Общенационального курултая. Я полагаю, что сегодня Казахстан находится в очень активной фазе своего развития, а руководство страны в отличной форме, соответствующей модернизационным посылам, которые были обозначены в Послании Президента нашей страны Касым-Жомарта ­Кемелевича Токаева и тех задач, которые предстоит нам решить, и в плане создания эффективно действующего государства, и в создании открытых диалоговых площадок, где само гражданское общество сможет прийти к общенациональному единству и согласию. Думаю, что в целом инструмент, предложенный Главой государства, отвечает всем сегодняшним насущным потребностям и может стать не только своего рода «политическим ноу-хау президента ­Токаева», но и реальным воплощением нужд и чаяний всего народа.

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