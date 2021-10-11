Актюбинец напал на кассира и забрал деньги компьютерного клуба

Происшествия
На телефон 102 обратилась 25-летняя жительница Актобе с заявлением о нападении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Девушка, работающая кассиром в компьютерном клубе, рассказала, что в 05:00 часов утра клиент, угрожая предметом, похожим на пистолет, совершил разбойное нападение, открыто похитил с кассы 200 тысяч тенге и скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в полиции.
Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Актобе. Подозреваемый водворен в ИВС.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.192 ч.2 УК РК "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, отметили в пресс-службе.
"Девушка, работающая кассиром в компьютерном клубе, рассказала, что в 05:00 часов утра клиент, угрожая предметом, похожим на пистолет, совершил разбойное нападение, открыто похитил с кассы 200 тысяч тенге и скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в полиции.
Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Актобе. Подозреваемый водворен в ИВС.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.192 ч.2 УК РК "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, отметили в пресс-службе.