Актюбинец поджёг фуру, пытаясь завладеть дорогостоящим товаром

Выгрузив товар у своего родственника, злоумышленник выехал на трассу и поджег прицеп фуры.

Фото: polisia.kz

Житель Актобе придумал план похищения дорогостоящего товара и инсценировал пожар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, 34-летний мужчина занимался грузоперевозками на арендованной грузовой автомашине DAF. В Алматы он загрузил товар с последующей доставкой в Москву. Приехав в Актобе, у него созрел план завладеть товаром, и с этой целью он решил инсценировать пожар.

Разгрузив часть товара (около 70%) у своего родственника в поселке Маржанбулак, злоумышленник выехал на трассу Самара - Шымкент, отъехал от поселка на 40 км и поджег прицеп фуры с остатком товара.

По словам владельца товара, в автомашине находился груз на сумму 146 млн тенге. Это электроника, аксессуары на мобильные телефоны, зарядки, пауэрбанки и автомагнитолы.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.4 ст. 190 УК РК "Мошенничество". Подозреваемый водворен в ИВС.