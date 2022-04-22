Актюбинец проиграл 23 млн тенге и инсценировал кражу

В городской отдел полиции №2 обратился 29-летний житель Актобе с заявлением о краже крупной суммы денег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам потерпевшего, неизвестные похитили из его автомашины черный полиэтиленовый пакет, в котором находились 23 млн тенге.

"В ходе расследования уголовного дела был проведен ряд оперативных мероприятий, в результате которых установлено, что показания потерпевшего не сходятся. Кража была совершена в другом районе города. По предъявленным уликам мужчина признался, что кражу денег он инсценировал, для чего привлек знакомого, который совершил кражу. На самом деле указанную сумму мужчина проиграл на ставках, и что бы как-то смягчить гнев супруги, придумал такой спектакль", - рассказали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.419 ч.3 УК РК "Заведомо ложный донос". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет, добавили в полиции.