Актюбинка развращала 10-летнюю дочь вместе с сожителем

Cпециализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области огласил приговор по делу о развращении матерью и её сожителем 10-летней дочери, сообщает Kazpravda.kz.

Согласно материалам дела, в полицию обратился отец девочки, который сейчас в разводе с матерью ребёнка. Он обнаружил в телефоне дочери фото, где она позировала полуобнажённой. Отец сразу же поднял шум. На очной ставке ребёнок признался, что её фотографировала мать. Также девочка указала на сожителя матери, который, по её утверждению, тоже принимал в этом участие.

Суд признал, что преступление произошло 30 октября в период с 12 до 18 часов. Мать девочки действовала в сговоре с сожителем.

По информации облсуда, женщину обвиняли по статье 124 ч.2 Уголовного кодекса (развращение, совершенное в отношении малолетней родителем), а её гражданского мужа – по статье 124 ч.1 (совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней).

"Установлено, что преступление в отношении девочки 2012 года рождения произошло в конце октября прошлого года. Подсудимые совершили развратные действия без применения насилия. Их вина была доказана показаниями потерпевшей, законного представителя, свидетелей, заключениями экспертиз, протоколам осмотра места происшествия, следственного эксперимента. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору", - проинформировали в областном суде.

В итоге женщина получила 9 лет лишения свободы, мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы.

Отдельно выделили уголовное дело в отношении того, что фото девочки её мать и сожитель выкладывали в Интернет. Отец девочки утверждал, что эти фото продавались любителям детского порно. Сейчас эту информацию проверяет полиция, добавили в суде.