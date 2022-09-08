Актюбинская пенсионерка обвинила кондуктора автобуса в избиении "из-за 100 тенге"

Скандал с потасовкой из-за ста тенге разразился в Актобе. Горожанка заявила, что её избила кондуктор за неоплаченный проезд. Женщина получила многочисленные синяки и ушибы и намерена судиться с обидчицей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Для Райхан Мамилиной поездка в автобусе обернулась массой неприятностей. Женщина заявила, что её избила кондуктор. Причина - не хватило денег для оплаты проезда.

Пенсионерка вспоминает, что в то утро на проездной карте не оказалось денег, а в сумке удалось найти всего 50 тенге. Райхан уверяет, что показала пенсионное удостоверение и пыталась мирно договориться с кондуктором, мол, в следующий раз она оплатит недостающие 100 тенге, но всё закончилось рукоприкладством.

"На выходе я заплатила деньги. По пенсионному оплата в автобусе 40 тенге, я дала больше. Но она схватила меня и затащила обратно в автобус. И протащила в переднюю часть. Сказала, что не выпустит, пока я не заплачу 150 тенге. Разорвала всю мою одежду, руки у меня все в синяках", - говорит жительница Актобе Райхан Мамилина.

Женщина написала заявление в полицию. Пострадавшей себя считает и кондуктор автобуса. Она уверена, что оклеветали, и тоже написала встречное заявление на пассажирку.

В автопарке же пояснили, что больше года на городском общественном транспорте действует дифференцированная система оплаты. По транспортным картам пассажиры оплачивают от 80 до 40 тенге. А вот при оплате наличными сумма проезда составляет 150 тенге для всех категорий граждан, кроме школьников. Кондуктору и водителю объявили выговор, но с маршрута не сняли, мол, дело в острой нехватке кадров.

"Мы вынесли кондуктору и водителю предупреждение. Сейчас ведётся расследование, по его результатам мы примем соответствующее решение", - прокомментировал директор ТОО "Автопарк" Агарыс Тлеулесов.

В полиции завели дело по административной статье.

"За умышленное нанесение легкого вреда здоровью участницам конфликта грозит предупреждение либо 5 суток ареста. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в городском департаменте полиции.