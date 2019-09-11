Актюбинские полицейские оперативно раскрыли угон с помощью GPS-системы
Актюбинские полицейские оперативно раскрыли угон автомобиля с помощью GPS-системы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.
6 сентября в дежурную часть Департамента полиции Актюбинской области поступила информация об угоне автомобиля "Фольксваген Поло", принадлежащего гражданину РФ, жителю г. Санкт-Петербурга, Владимирову А.А.
Перемещение транспорта на удаленном расстоянии контролировалось системой спутникового GPS-мониторинга, которая указывала на то, что данный автомобиль пересек границу РК на территории Актюбинской области.
"По данной информации старший инспектор дежурной части майор полиции Нуржан Бимагамбетов незамедлительно ориентриовал патрульные экипажи области на задержание угонщиков. Находясь одновременно на одной линии с ЦОУ (центральное оперативное управление) МВД, которое контролировало перемещение угнанного автортранспорта, на другой линии с патрульными нарядами, он координировал действия по оперативному задержанию", – говорится в сообщении.
В результате слаженной работы полицейских в течение 20-25 минут после поступления информации об угоне, автомашина была задержана возле поселка "Алия" Кобдинского района. Задержанными оказались двое граждан Таджикистана.
9 сентября в Актобе из Санкт-Петербурга приехал владелец угнанной автомашины, Владимиров Алексей Анатольевич, который пояснил, что вышеуказанные граждане взяли автомобиль на прокат на срок до двух суток. Однако через сутки, после того как система спутникового GPS-мониторинга указала на то, что данный автомобиль пересек границу РФ, владелец забеспокоился и сообщил об этом в полицию.
Владимиров А.А. поблагодарил полицейских за слаженную организованную работу и оперативное задержание.