Общество
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Жанат Сисекенова

...И не забыть про обувь

Актюбинские родители копят деньги, предполагая большие затраты при подготовке детей к школе.

Опыт нынешних родителей школьников, оказывается, заметно отличается от собственного.

Со школьными заботами распрощалась шесть лет назад. Запомнились бои за учебники. Помню, как для класса, в котором училась дочь, 1986 года рождения, однажды пришлось копировать «Природоведение». Для казахских школ в ту пору не успевали писать нужные учебники. Подруга, согласившаяся помочь, не догадывалась, сколько бумаги уйдет на благое дело и что она на какой-то период оставит свою организацию без ксерокса, так как мы «съели» всю краску. К тому же не все родители посчитали нужным оплатить эти труды. Когда в школу пошел сын, 1998 года рождения, это были бесконечные очереди в книжный магазин. Однажды в суете купили комплект, который оказался не тех авторов, и в сентябре спешно пришлось искать другой. То, что выдавали в школьной библиотеке, не стимулировало учебу, эти учебники было страшно взять в руки.

Небольшой опрос среди знакомых родителей показал, что учебники сейчас не проблема. Объединяет поколения вопрос цены подготовки детей к школе.

– Еще не закупались. Жду зарплату и звонок из школы по цвету формы, – поделилась Зарухан.

Она мама четырех девочек. Старшая, студентка медицинского университета, чтобы помочь родителям, подрабатывает вечерами в кафе официанткой. Ее две сест­ренки – школьницы, а младшей только исполнился годик. Муж недавно выехал на заработки в Россию. Оставляя дочерям малышку, Зарухан, хоть официально и находится в отпуске по уходу за ребенком и рискует лишиться пособия, два раза в день отправляется на велосипеде в другую часть города мыть полы в одном из частных заведений. Она хорошо помнит, что в прошлом году на восьмиклассницу Алину потратили 75 тыс., а на четвероклассницу Аделину – 17 тыс. тенге. Какая сумма понадобится в этом году, даже не предполагает.

– Как только скажут, какая форма нужна нынче, наверное, будем заказывать в ателье, – предположила Зарухан.

Диана, чей заработок в пределах 100 тыс. тенге, надеется на помощь родственников. Ее дочь за лето заметно вытянулась, значит придется обновлять одежду шестиклассницы, которая ростом уже почти догнала маму.

– Буду донашивать ее обувь, в прошлом году она носила 36-й размер, в этом – 37-й. Полностью надо будет все новое покупать. С канцелярией проблем нет, все продается. Но закупать придется и для школы, и для художественного лицея, – поделилась Диана.

Айжан тоже пока не торопится с покупками. На ее взгляд, все зависит от того, в какой зоне окажется Актобе к осени по коронавирусной инфекции, вдруг опять дети будут заниматься онлайн. Там и школьная форма останется висеть в шкафу, и некоторые предметные тетради вновь не понадобятся, подсказывает ее смекалка.

Более подробна была в ответах Жумабике, мама двоих школьников. Алим перешел в третий класс, а Диана – во второй. Канцелярские товары она на двоих в прошлом году купила за 20 тыс. тенге, но кое-что оказалось лишним. В начальных классах к учебникам полагаются специальные тетради, их в школе не выдают. Ее детям, к примеру, обычные, из двенадцати листов, не нужны. Родители покупают нужные по рекомендации учителя уже в сентябре: в клетку, в линию, последние, кстати, бывают разные. Одна стоит полторы-две тысячи тенге. Обложки к учебникам тоже не стоит заранее покупать, только после того как раздадут книги, а у них размеры разные. Об этом Жумабике напоминает прошлогодняя новенькая стопка, так и не пригодившаяся.

Отдельная статья расходов – ранец. Для малышей лучше покупать специальные ортопедичес­кие, потому что книги тяжелые, а дети маленькие. Алиму купила за 15 тыс., Диане – за 17 тыс. в надежде, что при аккуратном пользовании их хватит на несколько лет.

– Вот обуви нужно покупать сразу несколько пар. Дойти до школы нужна одна пара, в здании пере­обуваются в туфли. Затем спортивные кроссовки. Через два месяца переходят на осеннюю обувь, когда грязь, слякоть. Затем наступает пора зимних сапожек. Вот на это уходит много денег. Нужно учесть, что малыши, переодеваясь в школе, часто теряют обувь, шапки, варежки, – делится подробностями Жумабике.

По школьной форме она напомнила прошлогодние цены, сразу заметив, что с мальчиками проще: рубашка за 3,5 тыс. тенге, жилет за 5 тыс., галстук – за 2 тыс., а еще брюки... Девочкам нужно покупать юбки, они стоят для второкласс­ницы 7 тыс. тенге, которые позже становятся тесными, потому Жумабике решила на этот раз купить дочери сразу сарафан, он оказался практичнее, особенно зимой, когда надо носить колготки, гамаши. Цена сарафана – 10 тыс.

Конкретные суммы назвала и Сая, в ее семье подрастают три школьника: два мальчика и девочка. Женщина зарабатывает ремонтом квартир.

– Самое главное – обувь. На каждого кроссовки по 5–8 тысяч тенге. Костюмы по 15 тысяч тенге, юбка стоит 4,5 тысячи, далее кофточка, спортивка, рубашки. Можно долго перечислять. Как минимум это 150 тысяч тенге без учета обуви. Постараемся закупить все нужное, не хотим обижать детей, – призналась Сая.

Все, с кем переговорила, с покупками не спешат, отложили на август предшкольные расходы. Пока откладывают деньги на эти цели. Сейчас родителям хочется, чтобы дети на каникулах хорошо отдохнули, укрепили здоровье и набрались позитивных эмоций.

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