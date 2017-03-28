Экономика
Актюбинскую область проверят на рациональное использование газа
Азамат Сыздыкбаев
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев направил проверку в Актюбинскую область, чтобы проконтролировать использование закупленного сжиженного газа, передает Kazpravda.kz.

"Только в марте регионом было закуплено 5 200 тонн жидкого газа, но теперь надо проверить, куда они его дели. Поэтому я сегодня направил двух должностных лиц с проверкой в Актюбинскую область", – сообщил Бозумбаев.

Таким был ответ министра на задание Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева отчитаться о предпринимаемых мерах по решению проблемы дефицита сжиженного газа в регионе.

В свою очередь аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев заверил, что работа над решением возникшей проблемы идет полным ходом. 

"Последние два дня мы работаем над этим вопросом. Дело в том, что компании, имеющие газ, продают его за пределы области, в связи с чем было дано поручение прокуратуре и бюро по противодействию коррупции проверить данный факт. В настоящее время принимаются соответствующие меры. С сегодняшнего дня по нашей области, я думаю, не будет никаких проблем", – сказал глава региона.

По словам Сагинтаева, проблемы подобного характера в Казахстане возникают на регулярной основе.

"Данный вопрос возникает ежегодно, не только в этом году. Либо у нас газа не хватает, либо бензина. Все это надо планировать – кто покупает газ и бензин, в каком количестве и куда они направляются. Необходимо совместно с акиматами проводить по этому вопросу предварительную работу. Если, как говорит аким, запасы газа продаются не внутри области, а "на сторону", то надо принять необходимые меры. Нельзя это так оставлять и принимать меры потом, уже после возникновения проблемы", – подчеркнул глава Кабмина.

Популярное

Все
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Образцовая сноха, жена и мама
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
В центре внимания – семья и дети
Закон Республики Казахстан
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Счастье в каждом доме
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Рейсов много, а нареканий и того больше
Впереди встречи с избирателями
Каждому по заслугам
Ах, как хочется вернуться
Тюркское сотрудничество и научная интеграция
Безопасный труд как жизненная необходимость
Душа казахского народа
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Новые возможности древнего Саурана
Азербайджан намерен перенять опыт работы казахстанских учителей
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Россиянин повесился в дендропарке в Шымкенте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
ООН сменила международное название Турции

Читайте также

Правительство , Экономика
Заседание Совета предпринимателей прошло в новом формате в …
Экономика
Девять тенге за рубль – комментарий Нацбанка Казахстана
Экономика
Тенге ослаб за июнь на 13,3%. Причины назвали в Нацбанке
Экономика
Увеличены максимальные ставки по сберегательным вкладам в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]