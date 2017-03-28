Актюбинскую область проверят на рациональное использование газа
Азамат Сыздыкбаев
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев направил проверку в Актюбинскую область, чтобы проконтролировать использование закупленного сжиженного газа, передает Kazpravda.kz.
"Только в марте регионом было закуплено 5 200 тонн жидкого газа, но теперь надо проверить, куда они его дели. Поэтому я сегодня направил двух должностных лиц с проверкой в Актюбинскую область", – сообщил Бозумбаев.
Таким был ответ министра на задание Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева отчитаться о предпринимаемых мерах по решению проблемы дефицита сжиженного газа в регионе.
В свою очередь аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев заверил, что работа над решением возникшей проблемы идет полным ходом.
"Последние два дня мы работаем над этим вопросом. Дело в том, что компании, имеющие газ, продают его за пределы области, в связи с чем было дано поручение прокуратуре и бюро по противодействию коррупции проверить данный факт. В настоящее время принимаются соответствующие меры. С сегодняшнего дня по нашей области, я думаю, не будет никаких проблем", – сказал глава региона.
По словам Сагинтаева, проблемы подобного характера в Казахстане возникают на регулярной основе.
"Данный вопрос возникает ежегодно, не только в этом году. Либо у нас газа не хватает, либо бензина. Все это надо планировать – кто покупает газ и бензин, в каком количестве и куда они направляются. Необходимо совместно с акиматами проводить по этому вопросу предварительную работу. Если, как говорит аким, запасы газа продаются не внутри области, а "на сторону", то надо принять необходимые меры. Нельзя это так оставлять и принимать меры потом, уже после возникновения проблемы", – подчеркнул глава Кабмина.