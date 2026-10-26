Актюбинца арестовали на пять суток за нецензурную брань в TikTok

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции установили личность жителя Актобе, который во время прямого эфира в TikTok использовал нецензурную лексику и демонстрировал непристойные жесты. Им оказался 42-летний Абдулла Конырбаев.



По решению суда мужчина был подвергнут административному аресту сроком на пять суток.



В полиции напомнили, что социальные сети являются общественным пространством. Проведение прямого эфира не освобождает от ответственности за нарушение закона.

