Акула в канале Пусана оказалась под угрозой исчезновения

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Посмотреть на хищницу в городском канале уже приехали в общей сложности более миллиона человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Акулу Пукхани впервые заметили в канале парка Северного порта 18 сентября. Таким образом, она находится там уже 19-й день. Власти дважды пытались вывести акулу из канала в открытое море, используя, в том числе, сети и водометы, однако обе операции закончились неудачей.

После второй попытки Пукхани вновь вернулась в канал. Теперь специалисты решили пока оставить ее в покое и ждать, когда она самостоятельно уйдет в море.

Сама акула, похоже, совершенно не против приобретенной популярности, а жители Пусана - тем более. По данным городских властей, к вечеру 5 октября число посетителей парка достигло 1 015 800 человек. До появления Пукхани сюда в среднем приходили около 2 тысяч человек в день. Только за четыре дня праздника Чхусок посмотреть на акулу пришли 483 тысячи человек.

Неожиданная достопримечательность принесла ощутимую выгоду местному бизнесу. В первый уик-энд после появления Пукхани приезжие потратили в районе Тонгу 2,63 млрд вон. В расположенных рядом с парком магазинах резко выросли продажи напитков, мороженого, игрушек и других товаров; продажи некоторых позиций увеличились в два-три раза.

Тем временем 6 октября специалисты наконец точно установили личность пусанской знаменитости. Национальный институт рыбохозяйственной науки Южной Кореи сообщил, что Пукхани - примерно трехметровая самка темной акулы. Ранее специалисты не могли окончательно определить, к какому из двух близких видов она относится.

Решить вопрос помогли съемки с близкого расстояния: между двумя спинными плавниками обнаружили характерный для темной акулы продольный гребень. Вид внесен Международным союзом охраны природы в Красную книгу в категории "под угрозой исчезновения".

Состояние Пукхани специалисты ежедневно контролируют. Пока никаких заметных проблем со здоровьем у нее не обнаружено.

 

#Пусан #акула

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