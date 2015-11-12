​Акварель – дело тонкое

Гани Баянов известен как живописец, график, акварелист, чей стиль сформировался в 70-х годах прошлого века и узнаваем зрителям.

– К творчеству Гани Баянова внимание возникло сразу, с момента его участия в выставках, – отмечает искусствовед Рауза Копбосинова. – Уже ранние работы автора – «Поющие дети», «Девочки с верблюжонком», «Зимний пейзаж», «Вечер» – покорили поклонников живописи удивительной лиричностью, ощущением легкости и нежной теплоты.

В технике акварели Гани Балмуханович работает более 20 лет. Восхищая и удивляя зрителя своими картинами, мастер не перестает восхищаться и удивляться возможностям акварели – самой сложной и тонкой технике станковой живописи. Ведь акварель – самая капризная, трудоемкая, непослушная и непредсказуемая крас­ка. С ней трудно работать, ее трудно хранить и она требует от художника максимальной сосредоточенности. Зато те, кому удалось ее «покорить» и «приручить», знают секрет создания по-настоящему потрясающих работ, глядя на которые задаешься вопросом: неужели так можно нарисовать?

– В акварели можно выразить то, чего нельзя выразить в масле, – убежден художник. – Работа с этой краской требует особого состояния души, когда нахлынувшие чувства, сиюминутное настроение хочется отобразить на холсте. И ты творишь на одном дыхании, вдохновленный и окрыленный.

Баянов не стремится к эффектности. В его картинах нет пафоса и преувеличений. Акварель художника наполнена покоем и умиротворением, тонкой поэтичностью и философской подоплекой. Автор обращается к биб­лейским сюжетам и степным мотивам, стремится показать зримую и незримую связь эпох и традиций, человека и природы. Одни из главных персонажей его полотен – женщины, занятые будничной работой. Воздушная, изящная акварель нежно подчеркивает их тонкие черты лица, стройность фигур, передает их таинственность и загадочность – «изюминку» восточных женщин. Есть работы, которые связаны с воспоминаниями из детства. Гани Балмуханович рано потерял маму, его воспитывали сест­ры и тети. Он навсегда запомнил мягкий свет серебряной лампы и свечей, которые они держали в своих руках, освещая комнаты дома. И одну из своих выставок художник назвал «Сереб­ряный светильник».

– В суфийской философии светильник олицетворяет сосуд, хранящий тепло души, – отметил на ее открытии автор.

Всего представлено около 40 работ. По словам художника, еще раз показать богатые возможности акварели – главная цель этой выставки.

Гани Баянов – член Союза художников Казахстана, участник республиканских и зарубежных выставок. Его картины находятся в собраниях нескольких музеев, в том числе в музее им. А. Кастеева, а также у казахстанских и зарубежных коллекционеров.