​Акварель – дело тонкое

Свежий выпуск
996
Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Гани Баянов известен как живописец, график, акварелист, чей стиль сформировался в 70-х годах прошлого века и узнаваем зрителям.

– К творчеству Гани Баянова внимание возникло сразу, с момента его участия в выставках, – отмечает искусствовед Рауза Копбосинова. – Уже ранние работы автора – «Поющие дети», «Девочки с верблюжонком», «Зимний пейзаж», «Вечер» – покорили поклонников живописи удивительной лиричностью, ощущением легкости и нежной теплоты.

В технике акварели Гани Балмуханович работает более 20 лет. Восхищая и удивляя зрителя своими картинами, мастер не перестает восхищаться и удивляться возможностям акварели – самой сложной и тонкой технике станковой живописи. Ведь акварель – самая капризная, трудоемкая, непослушная и непредсказуемая крас­ка. С ней трудно работать, ее трудно хранить и она требует от художника максимальной сосредоточенности. Зато те, кому удалось ее «покорить» и «приручить», знают секрет создания по-настоящему потрясающих работ, глядя на которые задаешься вопросом: неужели так можно нарисовать?

– В акварели можно выразить то, чего нельзя выразить в масле, – убежден художник. – Работа с этой краской требует особого состояния души, когда нахлынувшие чувства, сиюминутное настроение хочется отобразить на холсте. И ты творишь на одном дыхании, вдохновленный и окрыленный.

Баянов не стремится к эффектности. В его картинах нет пафоса и преувеличений. Акварель художника наполнена покоем и умиротворением, тонкой поэтичностью и философской подоплекой. Автор обращается к биб­лейским сюжетам и степным мотивам, стремится показать зримую и незримую связь эпох и традиций, человека и природы. Одни из главных персонажей его полотен – женщины, занятые будничной работой. Воздушная, изящная акварель нежно подчеркивает их тонкие черты лица, стройность фигур, передает их таинственность и загадочность – «изюминку» восточных женщин. Есть работы, которые связаны с воспоминаниями из детства. Гани Балмуханович рано потерял маму, его воспитывали сест­ры и тети. Он навсегда запомнил мягкий свет серебряной лампы и свечей, которые они держали в своих руках, освещая комнаты дома. И одну из своих выставок художник назвал «Сереб­ряный светильник».

– В суфийской философии светильник олицетворяет сосуд, хранящий тепло души, – отметил на ее открытии автор.

Всего представлено около 40 работ. По словам художника, еще раз показать богатые возможности акварели – главная цель этой выставки.

Гани Баянов – член Союза художников Казахстана, участник республиканских и зарубежных выставок. Его картины находятся в собраниях нескольких музеев, в том числе в музее им. А. Кастеева, а также у казахстанских и зарубежных коллекционеров.

Популярное

Все
Ядерный реактор выдержит, даже если его в пике протаранит пассажирский «боинг»!
Суды вместо новоселья
Сельское хозяйство планомерно реформируется
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
Более 1,3 миллиона человек посетили столицу в прошлом году
Начали за здравие, а дальше – чемодан без ручки?
В лагере без медиков заболели дети-сироты
«Таза қала»: Кызылорда на первом месте
Мурал с изображением ученого-геолога Каныша Сатпаева появился в Темиртау
Капитан «неотдаленного» плавания
Хорошо, когда курт идет на замену чупа-чупсу!
Верность профессии демонстрируют трудовые династии
Учащиеся НИШ Кызылорды посетили культурно-исторические достопримечательности Мангистауской области
Десятки утонувших в паводок животных не были зарегистрированы
Славный путь к вершинам
Отравились нитритами
Экосистему нацпарка «Бурабай» изучают ученые
«Выпускной» для докторов
МТФ и молочные заводы пришли к соглашению
Заказчик судится с подрядчиком
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Почему стали чаще отключать свет?
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие

Читайте также

Чтобы город был всегда чистым
«Таза қала»: Кызылорда на первом месте
МТФ и молочные заводы пришли к соглашению
Заказчик судится с подрядчиком

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]