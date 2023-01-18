Акварельная любовь

В экспозиции, представляю­щей около 40 акварельных работ, таразские мастера кис­ти признаются в любви своей стране и казахстанцам. Художница-акварелист Елена Панина сосредоточена на сюжетах, связанных с родным краем: на ее холстах люди играют на народных музыкальных инструмен­тах, собираются вмес­те за богатым дастарханом, состязаются в национальных играх. Многогранность образов позволяет автору в полной мере проявить широкие возможнос­ти акварели и техники работы в этом виде изобразительного искусства.

Основная профессия Елены Паниной – инженер-технолог. В свое время она с отличием окончила Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности. После этого в течение двух лет преподавала в училище дисциплины «Конструирование одежды», «Модельерский рисунок», «Fashion-иллюстрация» (Монголия). В начале 90-х заняла первое место на конкурсе-выставке «Современная национальная казахская одежда». Ее коллекция с авторскими лекалами и акварельными рисунками экспонировалась на ВДНХ в Москве. А в 2015 году Елена Владимировна создала общест­венное объединение «Союз художников Тараз – Казахстан» и через пять лет выпустила книгу о творчестве жамбылских художников «С любовью к народу Казахстана».

Диана Шайхеслямова изначально выбрала путь художника-педагога. В 2006-м она окончила художественную студию изобразительного искусства Центра внешкольной работы и детского творчества в Таразе, а в 2013-м – Таразский государственный педагогический институт по специальности «изобразительное искусство и черчение».

Сегодня Диана работает учителем художественного труда в гимназии № 40, прививая ученикам любовь к природе через искусство. Как отмечает художница-педагог, она нередко проводит туристические экскурсии по заповедникам Жамбылской области, чтобы изучать окружающий мир, а впоследствии пытаться переосмыслить его с помощью кистей и красок. Так, работы Дианы Шайхеслямовой «усыпаны» красными и желтыми тюльпанами. Часто именно цветы становятся главными объектами ее исследования. Передавать нежность, бархатную структуру и хрупкость лепестков помогает акварель.

Примечательно, что данная выставка уже проходила в Национальном музее РК и Санкт-Петербурге. По словам художниц, следующий вернисаж состоится в московской Третьяковской галерее, а затем в Узбекистане.