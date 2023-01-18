Акварельная любовь

Статьи
41
Юлия Миленькая

«С любовью к народу Казахстана – весь мир акварелью» – под таким названием в Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка художниц из Тараза Елены Паниной и Дианы Шайхеслямовой.

В экспозиции, представляю­щей около 40 акварельных работ, таразские мастера кис­ти признаются в любви своей стране и казахстанцам. Художница-акварелист Елена Панина сосредоточена на сюжетах, связанных с родным краем: на ее холстах люди играют на народных музыкальных инструмен­тах, собираются вмес­те за богатым дастарханом, состязаются в национальных играх. Многогранность образов позволяет автору в полной мере проявить широкие возможнос­ти акварели и техники работы в этом виде изобразительного искусства.

Основная профессия Елены Паниной – инженер-технолог. В свое время она с отличием окончила Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности. После этого в течение двух лет преподавала в училище дисциплины «Конструирование одежды», «Модельерский рисунок», «Fashion-иллюстрация» (Монголия). В начале 90-х заняла первое место на конкурсе-выставке «Современная национальная казахская одежда». Ее коллекция с авторскими лекалами и акварельными рисунками экспонировалась на ВДНХ в Москве. А в 2015 году Елена Владимировна создала общест­венное объединение «Союз художников Тараз – Казахстан» и через пять лет выпустила книгу о творчестве жамбылских художников «С любовью к народу Казахстана».

Диана Шайхеслямова изначально выбрала путь художника-педагога. В 2006-м она окончила художественную студию изобразительного искусства Центра внешкольной работы и детского творчества в Таразе, а в 2013-м – Таразский государственный педагогический институт по специальности «изобразительное искусство и черчение».

Сегодня Диана работает учителем художественного труда в гимназии № 40, прививая ученикам любовь к природе через искусство. Как отмечает художница-педагог, она нередко проводит туристические экскурсии по заповедникам Жамбылской области, чтобы изучать окружающий мир, а впоследствии пытаться переосмыслить его с помощью кистей и красок. Так, работы Дианы Шайхеслямовой «усыпаны» красными и желтыми тюльпанами. Часто именно цветы становятся главными объектами ее исследования. Передавать нежность, бархатную структуру и хрупкость лепестков помогает акварель.

Примечательно, что данная выставка уже проходила в Национальном музее РК и Санкт-Петербурге. По словам художниц, следующий вернисаж состоится в московской Третьяковской галерее, а затем в Узбекистане.

Популярное

Все
Функциональный протез руки для мальчика с инвалидностью с помощью 3D-принтера создал преподаватель дополнительного образования, руководитель мастерской экопроектов из Кокшетау
Зимой так хочется тепла
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Лицо фонда «Қазақстан халқына» – его партнеры
Акварельная любовь
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Инновации на развалинах аграрной науки
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане
Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК
Роман Скляр провёл переговоры в Москве
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Казахстан и Швейцария будут взаимно признавать пробы драгметаллов
Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Статьи
Сериал – турецкий, саундтрек – казахский
Статьи
Волшебные мелодии Вены
Статьи
Под крышей голубой
Статьи
Великолепная четверка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]