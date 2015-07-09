Акварелью и гуашью Свежий выпуск 598 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Каждое лето проект собирает на пленэр 50 воспитанников специализированных художественных школ – победителей региональных отборочных туров из всех областей республики, городов Астаны и Алматы. Этот творческий слет дарит ребятам настоящий праздник. Они открывают для себя новые живописные уголки родной страны, учатся мастерству у состоявшихся художников, общаются со сверстниками.

Каждый год у конкурса новое место сбора, новая тема и программа. Так, его участники собирались в Боровом, побывали во многих национальных парках, рисовали «Флору и фауну Казахстана», вели «Экологический дневник».

Нынешние финалисты конкурса провели незабываемую неделю в южном мегаполисе и его окрестностях. Акварелью и гуашью они раскрывали интересную и трудную тему: «Новое искусство – новому поколению». Пленэр юных мастеров кисти прошел на просторах Иле-Алатауского национального природного парка, а мастер-классы им преподали художники из Воронежского центра современного искусства. Эмоций и впечатлений добавили экскурсии по городу и его музеям, походы в парки.

Самый долгожданный и волнительный момент слета – церемония награждения победителей. Она прошла в Фонде Первого Президента РК – Лидера нации. За картину «Голубая симфония» Гран-при XIII конкурса-пленэра удостоилась 16-летняя Ольга Цой из Талдыкоргана. Первое место завоевала София Захарова из Усть-Каменогорска, второе – Ангелина Бельгер из Павлодара, третье место присудили Олжасу Есенбаеву из Актобе. Победителям вручили призы и подарки.

Этот проект стартовал в Казахстане в 2002 году. Он проводится Казахстанской национальной федерацией клубов ЮНЕСКО и компанией «Шеврон». Конкурс поддерживают министерства культуры и спорта, образования и науки, охраны окружающей среды, Союз художников, Фонд Первого Президента – Лидера нации, городские акиматы Астаны и Алматы, общественные объединения. Работы победителей украшают настенные и настольные календари, посвященные красотам Казахстана.



