Акыртас: еще одна версия Свежий выпуск 546 Михаил ФОМИЧЕВ, инженер-геолог, Тараз

Рассмотрим объект с инженерно-геологической точки зрения, не затрагивая исторических и археологических аспектов. Конус выноса речек Узунбулак и Кызылкайнарсай, представленный щебенисто-суглинистыми отложениями с глыбами, можно наблюдать уже за полтора километра до подъезда к Акыртасу. Глыбы вишневого цвета здесь отсутствуют: зато они собраны и тщательно уложены на всей площади комплекса. Именно этим и объясняется отсутствие достаточного объема карьера строительного камня вблизи сооружения. Скорее всего, оно построено на пролювиальных отложениях (от лат. «пролюо» – «сношу течением»). Обломочная масса совершенно не отсортирована и неоднородна. Среди крупного материала находятся гравийно-песчано-глинистые частицы. Устойчивость такого гигантского сооружения в сейсмической зоне можно определить конструктивными расчетами, вскрыв фундаменты и рассчитав нагрузку на основание здания.

Если же учесть, что внутри комплекса были хаузы (бассейны), заполненные водой, то несущая способность основания фундамента ослаблялась. Похоже, что здесь не принимались достаточные водозащитные меры, обломочные грунты с суглинистым заполнителем могли потерять первоначальную несущую способность, и тогда здание затрещало бы по всем швам.

Но откуда здесь взяться селевому потоку? Основные условия возникновения селей – значительные уклоны русел водотоков. Появлению селя может также послужить выпадение большого количества осадков за короткий промежуток времени или же быстрое снеготаяние на горных вершинах. Большую роль играют и прямые (неизвилистые) русла водотоков. Они содействуют развитию больших скоростей текущих масс и сильному размыву дна. Все эти условия могли способствовать образованию мощного грязекаменного потока на протяжении 5–6 км от истоков речек Узунбулак и Кызылкайнарсай до их выхода на предгорную равнину в район Акыртаса.

Обе речки объединяются в одно русло в районе останца Кызыл-таш (это изолированный массив горной породы метрах в двухстах западнее Акыртаса). Около комплекса русло было зарегулировано небольшой насыпной дамбой для накопления воды.

Площадь водосбора (области питания) для двух речек составляет примерно 20 кв. км. На этой территории за один раз мог выпасть ливень объемом 880 тыс. кубометров. Махмуд Кашгари о походах Александра Македонского писал: «Когда Искандер Двурогий дошел до земель Аргу, прошел сильный проливной дождь. Земля превратилась в непроходимую грязь. И тогда Искандер Двурогий произнес: «Какая непроходимая грязь!»

В горах Киргизского Алатау высота снежного покрова колеблется от 40 до 70 см. Запасы воды в снеге составляют 80–120 мм. В грязевом потоке твердая масса примерно равна количеству воды, поэтому его общий объем может удвоиться. Без учета времени добегания только поток воды может составить 244,4 кубометра в секунду. Чтобы представить разрушающую силу и объем возможного селя, достаточно сказать, что для реки Талас сток более 90 кубометров в секунду является аварийным.

От истоков речек до Акыртаса перепад отметок составляет 416,6–481,7 м. Уклон речки Кызылкайнарсай – 82 м на километре пути, а речки Узунбулак – 74,6. Русла обоих водотоков – без извилин. В среднем течении речки Кызылкайнарсай образовалась корыто­образная долина шириной до 50 м с обрывистыми берегами высотой до 2 м. А долина речки Узунбулак в среднем течении представлена линейными промоинами V-образной формы глубиной 10–20 м, которые разделены увалами шириной 100–250 м.

Возможный объем выноса обломочного материала из долины речки Узунбулак составил бы не менее 35 млн. кубометров. Конус выноса этого селевого материала шириной один километр и длиной полтора километра будет иметь мощность (толщину) 23,3 м. Структурные (связные) селевые потоки при обозначенных уклонах обладают огромной таранной силой. Затор в нашем случае мог произойти при встрече селевого потока с останцем Кызыл-таш, и тогда вся его мощь была направлена на комплекс Акыртас.

Возможно, данная гипотеза позволит ученым-археологам наметить новые пути исследования столь загадочного сооружения, имеющего огромное значение в культурном наследии. Версия подтверждается тем, что со стороны гор перед историческим комплексом видно нагромождение наносов с глыбами в виде холма. Углы здания, откопанные с южной стороны, на 6 м выше таковых с северной стороны.

Из всего этого можно сделать несколько выводов. Комплекс Акыртас был действующим сооружением, наличие печей это подтверждает. Просуществовал он недолго – об этом свидетельствует незначительное количество бытовых артефактов, а именно – до первого сильного ливня с образованием селя или замачивания грунтов основания фундамента. Разрушен Акыртас под действием физико-геологических процессов и явлений. Утрата связи Акыртаса с источником водоснабжения также может иметь место, так как при перепаде отметок от водозабора до водоразбора (~ 300 м) и уменьшении диаметра гончарных труб водопровод не будет самотечным – его порвет гидростатическим напором. Комплекс Акыртас предназначался, скорее всего, для производственных целей, так как с экологической точки зрения ни один влиятельный человек не построил бы свой дворец по течению ниже значительных источников загрязнения воды (мастерские, крепость, городище). Да и могилы, о которых упоминает китайский монах Чань-Чунь, для дворца не лучшее соседство.

А вот раскопы, наблюдаемые на сделанной в нынешнем году аэрофотосъемке с высоты 11,6 тыс. м в юго-восточном направлении от древнего городища, могут оказаться горнодобывающими карьерами. Об этом свидетельствуют снимки из космоса. На них мы явственно видим приспособление для промывания песка при добыче золота, подводящие и отводящие каналы, а также очертания остатков промышленных зданий.