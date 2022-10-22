«Акжайык» и «Ордабасы» в финале

Кубок Казахстана – второй по значимости футбольный трофей страны – разыграют между собой клубы из Шымкента и Уральска 12 ноября.

Уральский «Акжайык» впервые в своей истории вышел в финал Кубка Казахстана. В текущем розыгрыше турнира этот клуб на групповой стадии одержал три победы, потерпел два поражения и завершил один матч вничью. При этом в четвертьфинале западноказахстанцы обыграли в Алматы действующего на тот момент обладателя трофея местный «Кайрат» со счетом 2:1.

И вот настало время полуфинала, который они провели на своем поле против «Тараза». В первом тайме «Акжайык» забил три безответных гола усилиями грузинского форварда Тома Татабадзе на 19-й минуте, армянского полузащитника Петроса Аветисяна на 38-й и бразильского хавбека Сабино Дос Сантоса на 45-й.

Не менее результативным получился и второй тайм. На 75-й минуте у «Тараза» один мяч отыг­рал Марат Шахметов, однако «Акжайык» с помощью россиянина Артура Газданова на 78-й и Оралхана Омиртаева на 82-й минуте увеличили разрыв. «Тараз» попытался изменить ситуацию и даже под занавес игры провел два мяча усилиями Даурена Жумата на 87-й минуте и Максата Амирханова на 88-й, но в итоге проиграл хозяевам поля со счетом 3:5.

В это же время шымкентский «Ордабасы» стал вторым финалистом Кубка Казахстана, обыграв на выезде столичную «Астану», которая, отметим, при этом выступала резервным составом, поскольку основную ставку делает на победу в Премь­ер-лиге. Отсутствие лидеров, конечно же, сказалось на результате.

Гости вышли вперед уже на 22-й минуте, когда автоголом отметился Диас Канаткали. Далее «Астана» благодаря усилиям Владислава Прокопенко вначале отыгралась на 32-й минуте, а на 39-й, когда он записал на свой счет второй мяч, вышла вперед.

И все же этот день остался за южанами. На 65-й минуте бразильский нападающий шымкент­цев Луис Гедеш восстановил равновесие. А победу «Ордабасы» принес другой легио­нер – французско-тоголезский форвард Серж Ньюадзи, отличившийся в добавленное время на 98-й минуте. При этом гости могли сделать счет еще более крупным, так как на 49-й минуте их полузащитник Максим Федин не сумел реализовать пенальти.

На предварительном этапе шымкентцы одержали три победы и потерпели три поражения. А в четвертьфинале «Ордабасы» встречался с кызылординским «Кайсаром» и, завершив основное время вничью – 1:1, потом победил по пенальти со счетом 4:1.