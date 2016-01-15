Al Jazeera прекратит вещание в США

Телеканал Al Jazeera к 30 апреля закроет офис в США и прекратит кабельное вещание на территории страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
Как поясняется на сайте канала, причиной ликвидации американского офиса стала обострившаяся конкуренция на медиарынке США.
"Решение совета Al Jazeera America обусловлено тем, что наша бизнес-модель неустойчива в условиях экономических проблем на рынке СМИ в США", – отметил в комментарии The New York Times руководитель телеканала Эл Энстей.
При этом полностью с рынка Al Jazeera не уйдет: компания планирует сосредоточиться на цифровых сервисах. В сообщении канала этот шаг объясняется тем, что аудитория каналов все активнее переключается с потребления информации с помощью традиционных медиа на онлайн-форматы.
Al Jazeera – международный медиаконцерн со штаб-квартирой в Дохе, столице Катара. Каналы ведут трансляцию на нескольких языках, в том числе на арабском, английском, французском, в десятках стран.