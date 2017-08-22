Модный показ, состоявшийся в павильоне Государства Катар, собрал множество зрителей. Разу­меется, преобладали представительницы прекрасного пола, причем из разных государств и разных возрастов. Дефиле моделей снимали на десятки камер сотовых телефонов. Сегодня таков один из признаков успеха: ведь заинтересовать очень искушенного потребителя весьма сложно. Известному дизайнеру, художнице, последовательнице культурных традиций Катара Уадхи Али Ас-Сулейти это удалось.

Она лауреат Первого Арабского форума женщин-предпринимателей и Арабского женского союза, ее персональные коллекции побывали в разных странах. Уадха Али Ас-Сулейти сотрудничает с государственными и частными культурными фондами, галереями, владеет творческими мастерскими, организовывает конкурсы, ведет обширную общественную и благотворительную деятельность, а еще сохраняет древние ремесла и развивает их в духе времени.

– Мы привезли десять современных традиционных платьев из последней коллекции, они позволяют составить представление об особенностях одежды, украшений и о красоте арабских женщин, – говорила дизайнер. – Для меня большая честь быть участницей Международной выставки «ЭКСПО-2017», где собрано столько культур и наций. Спасибо Казахстану за гостеприимство!

У моды нет границ, а женщина, даже если и не приобретет понравившийся наряд, всегда возьмет на заметку фасон, или фактуру, или аксессуары. Струящиеся свободные платья, украшенные орнаментами, дополненные головными уборами, очаровали зрителей. Узнаваемые во всем мире модели арабских платьев сшиты из тончайшего натурального шелка ярких расцветок. Сочетание черного и золотого цветов, фуксии и фиолетового, зеленого и розового… Платья не стесняют движений, придают их «обладательницам» особую элегантность, легкость.

Образцами для золотых орнаментов стали звезды и небо, флора, резные деревянные и гипсовые росписи древних зданий. Как отмечают организаторы, традиционная национальная одежда катарцев, как и культура в целом, отражает развитие товарных отношений с приграничными государствами и морских торговых путей. Модели платьев, кстати, имеют удивительные названия – «Ал-Абайя», «Ан-Нагза», «Ал-Муфаххах», «Ад-Дароа», «Ал-Бахнак»... Трудностей перевода не возникает. Ведь для произведения искусства (иначе в данном случае не скажешь) он не нужен.