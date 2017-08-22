Ал-Муфаххах – просто «ах»!
Наталья Гапонова
Модный показ, состоявшийся в павильоне Государства Катар, собрал множество зрителей. Разумеется, преобладали представительницы прекрасного пола, причем из разных государств и разных возрастов. Дефиле моделей снимали на десятки камер сотовых телефонов. Сегодня таков один из признаков успеха: ведь заинтересовать очень искушенного потребителя весьма сложно. Известному дизайнеру, художнице, последовательнице культурных традиций Катара Уадхи Али Ас-Сулейти это удалось.